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繁星推薦缺額創5年新高！僅11校招滿　1713個缺額、頂大也有缺

▲113學年大學繁星推薦管道今（19）日放榜，今年有1713個缺額，是近5年新高。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.13）
▲113學年大學繁星推薦管道今（19）日放榜，今年有1713個缺額，是近5年新高。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.13）

記者李琦瑋／台北報導

113學年度大學繁星推薦招生於今（19）日公告第1類至第7類學群錄取暨第8類學群篩選結果，第1類至第7類學群錄取率為64.19%，有1713個缺額，創近5年新高，今年僅11校招滿無缺額，真理大學等6校缺額超過百人，台大、成大等頂大也有缺額。

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大學甄選入學委員會指出，今年有65所大學1,754個學系參加招生，共提供15,972個招生名額，以及2,014個原住民外加名額。

第1類至第7類學群招生名額報名人數為21,851人，較去年減少1,160人；錄取結果顯示，錄取人數14,027人，較去年減少404人。參與招生校系中，僅陽明交通大學電機工程學系甲組（電資國際組）有增額錄取情形，增額錄取1名。第1類至第7類學群招生缺額1,713個，以及後續放棄入學資格後之缺額，將回流至分發入學管道招生。

根據甄選會數據顯示，今年僅11校招滿無缺額，包括中原大學、中國醫藥大學、大同大學、國立高雄師範大學、中山醫學大學、國立台南大學、國立體育大學、元智大學、國立高雄大學、台北醫學大學、馬偕醫學院。

缺額數最多的學校為真理大學缺額171個，其次是文化大學缺額163，以及中華大學缺額118個、銘傳大學111個、實踐大學及長榮大學皆缺額110個。

頂大部分也出現缺額，包括台大有26個缺額、成大35個缺額、清大15個缺額、陽明交大10個缺額、政大12個缺額。 

甄選會提醒，繁星推薦第1類至第7類學群分發錄取生無論放棄與否，一律不得報名113學年大學申請入學或科技校院日間部四年制申請入學；錄取生如欲放棄入學資格，應於3月19日至21日期間至甄選會完成網路聲明放棄入學資格作業。

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