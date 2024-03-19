白沙屯媽進香出意外！香燈腳坐貨車斗休息 彎道處竟遭甩飛重摔
白沙屯媽祖昨（18）日起駕到雲林北港進香，途中有不少信眾開車免費載送，讓香燈腳可以暫時休息，但卻有一名楊姓信眾意外從貨車上摔落，所幸送醫後無生命危險，另外也有傳出香燈腳在清水區中華北路、中山路口發生嚴重車禍，不過經警方調查雙方車上均無攜帶進香旗或媽祖相關物品，因此判斷不是香燈腳，只是單純車禍事故。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，昨天上午11時許李男駕駛小貨車隨白沙屯媽祖南下進香，並在路途中讓楊姓女信眾（56歲）坐在後方車斗，不料經過大甲區經國路、中山路一處彎道時，楊女竟當場從車斗被甩飛，導致頭部受有撕裂傷，所幸意識清楚，送往李綜合醫院已無大礙。
至於另起事件也同樣發生在上午11時，當時一名鄭姓男子騎車沿清水區中山路行駛，但疑似在行經中華北路口時闖紅燈，造成開車直行的林姓女駕駛（60歲）閃避不及撞上，警消趕抵後，發現鄭男頭部受傷、腳部亦有骨折情形，目前仍在梧棲童綜合醫院加護病房救治，詳細肇事原因還有待進一步釐清。
對此，警方表示雙方駕駛均無飲酒情事，現場也沒有發現任何與媽祖有關的物品，因此初判均非香燈腳，後續針對鄭男闖紅燈行為將依道路交通處罰條例開罰。