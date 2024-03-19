白沙屯媽鎮瀾宮起駕！相隔18年「三媽會」臨別依依 人海畫面壯觀
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖18日凌晨起駕，展開為期9天8夜的徒步進香活動。而「粉紅超跑」於18日下午抵達大甲鎮瀾宮，鑾轎更直接進入宮內駐駕，罕見的「三媽會」畫面相隔18年再度重現，讓大批信眾爭睹，今（19）早6時起駕時，大甲鎮瀾宮前更是萬人擁簇，相當壯觀。
記者賴禹妡／綜合報導
白沙屯媽祖的「粉紅超跑」18日下午進入大甲鎮瀾宮，更決定當晚駐駕，今早6時再起駕，相隔18年再次重現的「三媽會」罕見畫面，讓大批香燈腳目睹嗨翻。而白沙屯媽祖今早6時起駕，萬人擁簇聚集在大甲鎮瀾宮前，場面十分壯觀。
事實上，「粉紅超跑」裡頭坐著2位媽祖一同進行進香，分別為白沙屯媽祖、山邊媽祖。而上一次粉紅超跑駐駕大甲鎮瀾宮得追溯到2006年，2017年、2020年、2023年都僅在宮門口停駕休息，正式「三媽會」相隔18年再度重現，讓大批信眾歡喜不已。
2024甲辰年「白沙屯媽祖」往北港進香時程
放頭旗：3月14日（農曆2月初六）
登轎：3月18日
出發：3月18日零時35分
到北港：3月23日
進火：3月24日
回宮：3月26日下午2時35分
開爐：4月6日