NBA／Curry、Green里程碑之戰！勇士112:119輸尼克　跌回西區第10

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勇士首節發生5次失誤是陷入落後的主因，次節他們在這一點上做出修正，沒有發生失誤，這讓他們在該節末打出10:0攻勢，兩節打完追到56:62，Curry單節13分，上半場得到15分，尼克後衛Miles McBride攻下兩隊之冠的19分。
易籃再戰後，尼克主控Jalen Brunson發威，連續跳投命中，又幫助尼克將領先拉開到雙位數。勇士並非沒有嘗試反擊，但每次稍微追近時，他們就犯規讓對手站上罰球線，這也使得他們3節打完又落後到11分。
勇士在第四節試圖吹響反攻號角，但球員處理球太隨意，一些不合時宜的失誤重傷了他們，尼克則利用這些機會持續將分數給拉開，成功鎖定勝利。Brunson這一場攻下34分，Curry則是攻下27分。
根據統計，這場比賽也是Draymond Green生涯例行賽第800場出賽，在勇士隊內僅次於Curry和傳奇球星「上帝的左手」Chris Mullin，為隊史第3位達到此一里程碑的球員。
Curry這一場比賽靠著罰球，讓生涯總得分來到23335分，超過塞爾提克名宿「酋長」Robert Parish的23334分，登上總得分綁史上第30名。但他此役20投8中，攻下27分低於水準。
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