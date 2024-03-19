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NBA／Curry、Green里程碑之戰！勇士112:119輸尼克　跌回西區第10

▲Stephen Curry攻下27分，寫下生涯里程碑，但勇士終場以112:119落敗，跌到西區第10。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry攻下27分，寫下生涯里程碑，但勇士終場以112:119落敗，跌到西區第10。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士上一場擊敗洛杉磯湖人，登上西區第9的位置，但這個位置還沒坐熱，就跌了下來。今（19）日在主場面對紐約尼克，勇士隊在多方面發揮不理想，主將Stephen Curry攻下27分，勇士終場以112:119落敗，跌到西區第10。Curry和Draymond Green這一場寫下生涯里程碑，但可惜無法用勝利來慶祝。

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今天開賽後4分鐘左右的時間，勇士就被尼克打了一波11:2的攻勢，首節就曾落後達到雙位數，球隊靠著替補中鋒Trayce Jackson-Davis的好表現，慢慢追趕上來，該節打完以22:30落後。

勇士首節發生5次失誤是陷入落後的主因，次節他們在這一點上做出修正，沒有發生失誤，這讓他們在該節末打出10:0攻勢，兩節打完追到56:62，Curry單節13分，上半場得到15分，尼克後衛Miles McBride攻下兩隊之冠的19分。

易籃再戰後，尼克主控Jalen Brunson發威，連續跳投命中，又幫助尼克將領先拉開到雙位數。勇士並非沒有嘗試反擊，但每次稍微追近時，他們就犯規讓對手站上罰球線，這也使得他們3節打完又落後到11分。

勇士在第四節試圖吹響反攻號角，但球員處理球太隨意，一些不合時宜的失誤重傷了他們，尼克則利用這些機會持續將分數給拉開，成功鎖定勝利。Brunson這一場攻下34分，Curry則是攻下27分。

根據統計，這場比賽也是Draymond Green生涯例行賽第800場出賽，在勇士隊內僅次於Curry和傳奇球星「上帝的左手」Chris Mullin，為隊史第3位達到此一里程碑的球員。

Curry這一場比賽靠著罰球，讓生涯總得分來到23335分，超過塞爾提克名宿「酋長」Robert Parish的23334分，登上總得分綁史上第30名。但他此役20投8中，攻下27分低於水準。

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