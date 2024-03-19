阿沁曝嫩妻染毒「生病了」！扛起男人責任 怒懟網友：跟你無關
F.I.R.飛兒樂團前吉他手阿沁（黃漢青），脫離20年的樂團時期，宣布單飛發片、舉辦演唱會，展開全新的演藝事業，卻驚傳年僅30歲的嫩妻花花染毒，在家中被搜出二級毒品大麻，她向外界公開道歉，強調此事與老公無關，阿沁主動到警局驗毒確認未涉及不法物品，有網友不死心，追問他為何不阻止或告發花花吸毒，讓好脾氣的阿沁回懟「跟你無關吧」，強調「老婆的病情與人生，我會扛起來」！
記者江芷稜／綜合報導
身高僅148公分的花花，身形相當嬌小，讀書時期在校園曾被霸凌，引發她的憂鬱症，認識阿沁後才逐漸走出陰霾，不過結婚生兒育女，體質越發虛弱，她曾自曝罹患厭食症，體重一度掉到29公斤，身心狀態不太好。這次被逮到吸毒，花花公開向外界道歉，「我會好好面對我的錯誤，也希望未來的身心狀況可以越來越健康，不要再去依賴這些不好的東西」，對於吸毒坦承不諱。
嫩妻染毒事件曝光，阿沁被質疑是否涉及不法，他主動去警局驗毒自清，並曬出檢驗結果陰性的證明，希望歌迷可以放心，「阿沁會秉持20年如一日，敬業努力，也會好好照顧兩個孩子，並陪伴花花一起度過」，粉絲希望他能謹守藝人的社會責任，阿沁也掛保證回應，要大家別擔心，入行20年不是一天、兩天，會更努力陪伴家人，7月個人演唱會目前未受影響。
有網友認為阿沁早就知情花花染毒一事，質疑他為何沒有阻止或告發，阿沁心平氣和地說「與你無關吧，無須跟您報告」，他形容老婆染毒是「生病了」，身為男人會扛起花花的病情與人生，「男人的肩膀就是扛下」，要網友照顧好自己的妻兒，自己也會照顧好家人，不需要外界操心，音樂圈的許多圈內人士也留言為他加油打氣。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995