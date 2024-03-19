黨產會追徵8.6億敗訴！朱立倫嘆：綠營希望國民黨從這地球上消滅
國民黨不服黨產會認定458筆土地為不當黨產，並追徵新台幣8.6億元，提起行政訴訟，法院一審判國民黨敗訴，日前最高行政法院駁回國民黨上訴又敗訴，全案確定。對此，國民黨主席朱立倫今（19）日表示，民進黨對國民黨清算鬥爭，希望國民黨從這地球上消滅，全世界民主國家沒有做這件事，把沒收財產去還過去負債，不就是最簡單嗎？
記者林怡昕／台北報導
針對黨產會認定國民黨458筆土地為不當黨產，並追徵新台幣8.6億元，最高行政法院駁回國民黨上訴又敗訴，全案確定。朱立倫今天出席第五屆驗光師年會暨國際學術研討會，他指出，民進黨對國民黨清算鬥爭，最大方式，第一個，把國民黨依法取得財產所有凍結沒收；第二個，不斷對過去所做，追負債，希望國民黨從這地球上消滅，全世界民主國家沒有做這件事，把沒收財產去還過去負債，不就是最簡單嗎？
針對台中市長盧秀燕帶頭邀藍營9位女性縣市首長談電價，被視為鋪路2028總統大選？朱立倫認為，盧秀燕是女力代表，是最好媽媽市長，也是重要的直轄市長，他對盧市長非常支持，相信盧可以帶領女力縣市長把事情做好。民進黨不斷在拚政治，找假想敵，藍營重要首長一個一個成為攻擊目標，選舉已經過，民進黨若要搞政治鬥爭，台灣政治永不得安寧，還是真正把市民關心做好。