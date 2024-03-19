「新好男孩」尼克卡特甩MeToo醜聞！5/30來台開唱　嘴甜喊我想你

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尼克得知5月30日有中文「我想你」的諧音意思，覺得這個時間點非常有意義，因此希望當天能看到當時在高雄的粉絲，這次也能來台北，尼克說：「我想你！非常謝謝台灣的粉絲，你們總是帶給我與新好男孩很多回憶，你們是我生命中最珍貴的存在！」而尼克NICK CARTER「2024〈WHO AM I〉TOUR IN TAIPEI」演唱會門票票價分為VIP搖滾區站席台幣4280元、一樓搖滾區台幣3280元、二樓座席台幣3680元與愛心席台幣1640元，將於3月22日中午12點KKTIX全面開賣。
今年44歲的尼克卡特近年來可以說是面臨諸多不順，除了去年捲入「#MeToo」風波外，還得面臨大妹妹芭比珍離世的傷痛，而在此前，他的弟弟亞倫卡特才剛在前年11月於浴缸身亡，目前5個兄弟姐妹，只剩他與另一個妹妹安琪兒還健在，如今能看到他重新振作開唱，想必是漸漸走出陰霾了。
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