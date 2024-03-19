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「新好男孩」尼克卡特甩MeToo醜聞！5/30來台開唱　嘴甜喊我想你

▲「新好男孩」尼克卡特一甩醜聞風波，將於5月30日來台舉辦個人演唱會。（圖／星樂全球提供）
▲「新好男孩」尼克卡特一甩醜聞風波，將於5月30日來台舉辦個人演唱會。（圖／星樂全球提供）

記者吳雨婕／綜合報導

美國流行音樂團體「新好男孩」（Backstreet Boys）由尼克卡特（Nick Carter）、豪兒多羅夫（Howie Dorough）、布萊恩萊特爾（Brian Littrell）、AJ邁克林（A.J. McLean）和凱文理察森（Kevin Richardson）組成，去年2月來到高雄開唱，在演唱會上還丟出「原味四角褲」寵粉。其中團員尼克卡特去年8月時捲入「#MeToo」風波中，事件一度鬧得沸沸揚揚，他也發聲明表示「皆為虛假指控」，而他近期一甩陰霾，在近日宣布將於5月30日在晚上7點半於「Zepp New Taipei」舉辦「新好男孩」尼克卡特NICK CARTER「2024〈WHO AM I〉TOUR IN TAIPEI」演唱會。

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有了上次在高雄開唱的美好回憶，尼克卡特面對這次以個人舉辦的演唱會，舞台與歌單上，他做出相當多的調整與加碼，除了演唱包括個人推出的《I'm Taking Off》、《Now Or Never》兩張專輯，與單曲《Forever Rebel》、《Payback》等外，他會再次獻唱新好男孩的經典歌曲。此外，尼克私下也表示，特別期待台北開唱的另一原因，是繼上次在高雄品嚐到不少在地美食後，這次他也希望能品嚐到台北的美食。

▲「新好男孩」尼克卡特將於5月30日來台開唱。（圖／星樂全球提供）
▲「新好男孩」尼克卡特將於5月30日來台開唱。（圖／星樂全球提供）
尼克得知5月30日有中文「我想你」的諧音意思，覺得這個時間點非常有意義，因此希望當天能看到當時在高雄的粉絲，這次也能來台北，尼克說：「我想你！非常謝謝台灣的粉絲，你們總是帶給我與新好男孩很多回憶，你們是我生命中最珍貴的存在！」而尼克NICK CARTER「2024〈WHO AM I〉TOUR IN TAIPEI」演唱會門票票價分為VIP搖滾區站席台幣4280元、一樓搖滾區台幣3280元、二樓座席台幣3680元與愛心席台幣1640元，將於3月22日中午12點KKTIX全面開賣。

今年44歲的尼克卡特近年來可以說是面臨諸多不順，除了去年捲入「#MeToo」風波外，還得面臨大妹妹芭比珍離世的傷痛，而在此前，他的弟弟亞倫卡特才剛在前年11月於浴缸身亡，目前5個兄弟姐妹，只剩他與另一個妹妹安琪兒還健在，如今能看到他重新振作開唱，想必是漸漸走出陰霾了。



▲新好男孩高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）
▲新好男孩去年2月在高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）
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