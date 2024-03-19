樂天女孩傳祭「林襄條款」離隊恐罰百萬！粉絲見細節驚呆：會餓死
中華職棒樂天桃猿今（19）日傳出為了防止像林襄這樣離開樂天女孩，跳槽到味全龍啦啦隊「小龍女」的案例，竟然祭出「林襄條款」規定樂天女孩在離團的一年內，不能到別團發展，而林襄也傳出付了百萬元的費用，才得以脫逃。消息曝光後，大批球迷都認為實在太過誇張，「啦啦隊會餓死吧！」紛紛質疑傳聞真實性。對此，樂天女孩經紀人則表示，「球團不予回應！」
記者詹鎰睿／綜合報導
據《鏡週刊》報導，外傳林襄為了離開樂天女孩到小龍女啦啦隊發展，竟支付了「百萬元」的賠償金額，相當於贖身金給樂天桃猿才得以脫身。不過，林襄的經紀人莉奈則回應，「我們有簽保密協定，所以我什麼都不能說。」強調與前東家的關係是和平分開，過程並沒有不愉快，而且雙方還會有合作。
此外，有鑑於李多慧、林襄相祭離團的效應，以及今年2月傳出的「樂天女孩私接案」，樂天桃猿球團害怕更多女孩出走，或是其他球團挖角，並祭出所謂的「林襄條款」，規定女孩們必須簽下「離團一年內不得到其他球團發展」的規定，否則得賠上百萬元。
消息曝光後，立刻引發廣大球迷討論，但大部分的人都質疑其真實性，「這太誇張了吧！」、「這沒有違反勞基法嗎？」、「整則新聞感覺就很捕風捉影吧」、「樂天不可能這樣做吧！根本鬼扯」，更有人點出，如果女孩剛好應援班次變少，或是莫名被冷凍，想跳槽還會被這條綁死，「直接餓死！」對此，樂天女孩經紀人則表示，「球團不予回應。」
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