TikTok充斥AI假訊息！怪獸、吸血鬼、末日論 研究：獎勵機制害的
近日非營利組織「Media Matters」研究知名短影音平台「TikTok」，發現平台上充斥各種稀奇古怪、怪力亂神的錯誤訊息，包含沒有任何根據，就宣稱美國政府秘密捕獲、保存了包含金剛在內的傳說怪物，而這一切可能都與TikTok用於支付內容創作者的「創意計畫」（Creativity Program）有關。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《法新社》報導，這類題材涵蓋怪獸、吸血鬼、小行星撞地球，以AI生成的「末日陰謀論」通常伴隨著令人毛骨悚然的背景音樂，動輒獲得數以百萬計的觀看次數。TikTok錯誤訊息研究員李察德斯（Abbie Richards）表示，這些影片很常是透過匿名帳戶發布，AI生成的痕跡顯著，例如怪異扭曲、多餘的手指。
李察德斯認為，生成、製作及傳播這類錯誤資訊，可能會帶來經濟上的報酬，TikTok的創意計畫，激勵了具有高度吸引力且製作成本低廉的內容，為陰謀論的蓬勃發展創造了環境。
對此，TikTok發言人則堅稱，陰謀論在該平台上，不會被推薦或用來獲益，畢竟有害的錯誤訊息是被禁止的，TikTok的安全團隊在報告公布之前，就主動刪除了約95%的錯誤訊息。
這並非TiTok首次被捲入爭議，事實上，近年因為AI的快速發展，對於資訊造假的擔憂也越發嚴重，特別今年又是「選舉年」，全球多國都有重要選舉登場。此外，在美國擁有1.7億用戶的TikTok，聯邦眾議院上週才通過一項TikTok禁令，要求TikTok的中國母公司「字節跳動」必須在6個月內剝離業務，該法案仍有待參議院表決。