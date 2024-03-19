影／大谷翔平新廣告曝光！有「井上雄彥」漫畫風格 還有專屬Logo
洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平代言商品不少，其中New Balance在今（19）日也公開現在的大谷翔平專屬Logo，是他在奔跑的畫面，大谷翔平表示：「終於公布這個特別的logo，這對我來說，真的是令人興奮的瞬間。」而大谷翔平的新廣告也類似漫畫風格，有球迷認為可能是請《灌籃高手》作者井上雄彥所創作，不過並未公開作者是誰，大谷翔平也代表全球的頂尖棒球員，有了他專屬Logo，會讓相關粉絲更願意花錢購買。
記者吳政紘/綜合報導
New Balance今天公布了一部影片，約30秒左右，內容是由一位小學生一路跑進大聯盟的漫畫畫面，還有「卡通式」的畫面，其實讓球迷發現「可能有彩蛋」。
New Balance行銷部門執行長Chris Davis表示，自從大谷加入NB品牌以來，在球場內外的表現都令人難以置信，New Balance與他合作在日本展開慈善公益計畫，也向全球推展品牌，大谷體現了New Balance的價值，現在還只是開端。
大谷翔平在休賽季捐出了NB品牌所製作的手套，總共6萬個，且在日本全國小學都有，還有左手用，特別照顧每一位小朋友。
而大谷光是代言費用就有3500萬美元（約10.62億元台幣），加上他的薪資等，讓他成為全大聯盟最高薪球員。
道奇隊即將在明（20）日展開與教士隊的首爾大聯盟開幕賽，大谷翔平如何展現他的新Logo，可能也是比賽的亮點之一。
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