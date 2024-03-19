李玉璽《婚》紗照流出！正妹老婆「深V」裂超低 有料身材不藏了
人氣歌手李玉璽（Dino）以電影《我的少女時代》中的校草「歐陽非凡」一角成名，近日跨足舞台劇界挑戰新作《婚內失戀》，和女星林映唯將詮釋一對新婚不久的甜蜜小夫妻，身材骨感的林映唯在婚紗照中換上深V白裙，難得解放有料的好身材，與李玉璽俏皮對視，拍攝現場狂冒粉紅泡泡。
記者羅凌筠／綜合報導
2人都是首度演出舞台劇，以歌手身分出道的李玉璽有不少舞台經驗，但這次挑戰在舞台上演戲，他表示：「緊張一定會有，但同時也滿期待的。」他表示去年底時被問到新年新希望，當時期許能有不同的挑戰和體驗，「沒想到一跨完年，機會就來了，思考一下後，決定勇敢試試。」
李玉璽和林映唯目前仍是單身，當被問及對於婚姻的想像時，李玉璽認為：「其實和故事中的小志、小柔一樣，是『一起』的感覺。」他表示因自己是獨生子，「總是習慣自己一個人，不容易和別人建立太深的關係。」現在開始想練習走向「一起」的目標。
林映唯對於婚姻則仍有美好理想，笑言：「我其實是住在粉紅泡泡裡的人，未來的老公應該會是個白馬王子來拯救自己。」她也透露想像中的另一半：「會一起為了未來打拚，是人生的戰友。」《婚內失戀》5月10日至5月26日在水源劇場演出，早鳥價雙人85折、單人88折優惠至本月31日止。購票請洽OPENTIX售票系統。
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