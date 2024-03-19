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不是謝金河！5大財經名人遭冒名詐騙　第1名竟是486先生陳延昶

▲財信傳媒董事長謝金河日前發文抨擊冒用他名字招搖撞騙的詐騙集團囂張，就連本人檢舉都沒用。刑事警察局也公布財經名人遭冒用投資詐騙廣告前5名，又以486先生最多。（圖／記者顏真真攝）
▲財信傳媒董事長謝金河日前發文抨擊冒用他名字招搖撞騙的詐騙集團囂張，就連本人檢舉都沒用。刑事警察局也公布財經名人遭冒用投資詐騙廣告前5名，又以486先生最多。（圖／記者顏真真攝）

記者魏妤庭／台北報導

財信傳媒董事長謝金河近日在臉書不滿發文指出，冒用他名字招搖撞騙的詐騙集團囂張，甚至連本人檢舉都沒用，怒罵「這是什麼荒謬的世界！」。然而，謝金河不是唯一受害者，根據刑事局公布下架名人冒用投資詐騙廣告前5名，第1名是486先生陳延昶，其他依序為何丞唐、謝士英、李永年、陳重銘等，都榜上有名。警方呼籲，網路平台業者應擔負企業社會責任，若發現刊登違法內容，應主動執行移除、限制瀏覽等措施。

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謝金河日前在臉書發文表示，台股觸及2萬點，詐騙集團全面出動，「最近冒用我的名字招搖撞騙的詐騙集團非常猖獗！」，我的秘書和打詐小組連線，看到詐騙廣告立即通報查處，同時也和各個平台的管理人員保持聯繫，一發現詐騙廣告，立刻就檢舉，但作用似乎不大。直呼「這是什麼荒謬的世界」。

除了謝金河外，刑事警察局也公布今年起下架名人遭冒用的投資詐騙廣告前5名，第1名是486先生共6618則，證券分析師何丞唐672則，財經人士謝士英444則、證券分析師李永年359則，以及財經人士陳重銘330則。

刑事局表示，自去年6/28至今年3/13間，已通知網路平臺業者下架76018則詐騙廣告，網路平臺業者均依限完成，目前無裁罰個案。並提醒民眾，詐騙集團常使用相同或相似之廣告文案，大量、重複地投放投資詐騙廣告，警方雖已向網路平臺業者通報下架多次，卻發現遭通報下架之相同內容之投資詐騙廣告仍持續出現，顯見網路平臺業者僅被動配合本局通報完成下架，並未落實廣告張貼源頭管理。此外，行政院已邀集相關部會研擬法案，期能有效控管網路平臺業者，協助我國執法機關溯源偵辦。

因此，刑事局呼籲，網路平臺業者擔負企業社會責任，發現有刊登違法內容，應主動執行移除、限制瀏覽等措施，透過雙管齊下共同合作才能解決假投資違法廣告氾濫問題。同時，提醒民眾投資應透過合法管道，辨識名人廣告有無官方認證，請勿輕信網友炫富廣告、網友推薦獲利顯不合理的投資管道，標榜加入投資老師LINE群組（社群）或私訊、點擊連結獲得飆股資訊等廣告，一定是詐騙，如有疑問，可撥打165反詐騙專線諮詢。

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