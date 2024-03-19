不是謝金河！5大財經名人遭冒名詐騙　第1名竟是486先生陳延昶

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除了謝金河外，刑事警察局也公布今年起下架名人遭冒用的投資詐騙廣告前5名，第1名是486先生共6618則，證券分析師何丞唐672則，財經人士謝士英444則、證券分析師李永年359則，以及財經人士陳重銘330則。
刑事局表示，自去年6/28至今年3/13間，已通知網路平臺業者下架76018則詐騙廣告，網路平臺業者均依限完成，目前無裁罰個案。並提醒民眾，詐騙集團常使用相同或相似之廣告文案，大量、重複地投放投資詐騙廣告，警方雖已向網路平臺業者通報下架多次，卻發現遭通報下架之相同內容之投資詐騙廣告仍持續出現，顯見網路平臺業者僅被動配合本局通報完成下架，並未落實廣告張貼源頭管理。此外，行政院已邀集相關部會研擬法案，期能有效控管網路平臺業者，協助我國執法機關溯源偵辦。
因此，刑事局呼籲，網路平臺業者擔負企業社會責任，發現有刊登違法內容，應主動執行移除、限制瀏覽等措施，透過雙管齊下共同合作才能解決假投資違法廣告氾濫問題。同時，提醒民眾投資應透過合法管道，辨識名人廣告有無官方認證，請勿輕信網友炫富廣告、網友推薦獲利顯不合理的投資管道，標榜加入投資老師LINE群組（社群）或私訊、點擊連結獲得飆股資訊等廣告，一定是詐騙，如有疑問，可撥打165反詐騙專線諮詢。