繁星推薦「台大缺額26人」創新高！校內互打、學生搶讀資通訊AI

我是廣告 請繼續往下閱讀
台大今年第1類至第7類學群共招406人，約637人報名，最後錄取380人，錄取率約59.6%。
對於缺額原因，台大註冊組長李宏森表示，共有10個系組有缺額，其中管院佔3系組、生農學院6系組、理學院有1系組，主要是和報名人數有關，這取決於學生對學系的興趣，另外就是校內互打，台大志願數能填寫的比例很高，第一類組23系可填12個、第二類組18系可填9個、第三類組19個可選10個， 若報名人數高於招生名額，還出現缺額，主要是因為選填志願序的關係，學生錄取到前面學系，排序較後面的學系，自然出現缺額。
李宏森進一步說明，管院有會計系、工管系2個組，越來越重視數學能力，今年參採數A，但數A成績好的學生，有比較多選擇，因此報名人數就沒那麼多，而造成缺額。
李宏森提到，今年缺額最多的學系是植物病理與微生物學系，4個名額僅3人報名，且無人錄取，主要取決於學生興趣及標準較高，要求國、英、數A、自都要頂標，因此報名人數少，3位學生有通過檢定，但可能錄取到前面志願，因此出現缺額。
李宏森表示，另外就是資通訊、AI科系擴增招生，多少會影響到學生志願選填的興趣，如台大電機系今年錄取門檻從去年的58級分，提升至59級分，甚至贏過醫學系一階門檻的58級分。
李宏森說，但這些缺額不會浪費，會流用至後續分發入學管道招生，因此各學系皆平常心看待缺額。