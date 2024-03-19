總質詢之亂無輪值立委在場？洪申翰說明內規「待在院區就好」
立法院上週發生總質詢之亂，民進黨立委炮轟院長韓國瑜沒收質詢權，而昨日議事處針對當天說明時序，提及11時許通知下午為羅明才、洪申翰，並在下午1時許再次致電所有質詢委員，並告知陳亭妃已改書面質詢。外界質疑為何綠委沒人在議場輪值？另是否為立委或辦公室助理疏漏？對此洪申翰今（19）日重申自己就是依照議事處所說的時間到場，另關於輪值部分，國民黨不清楚民進黨團內規，在總質詢時輪值立委在立法院區就好，「國民黨拿這個做文章，我就來跟你說明。」
記者陳威叡／台北報導
洪申翰重申，自己2點前接獲議事處通知，完全沒有提及陳亭妃要改書面質詢，電話中僅沒頭沒尾說羅明才質詢可能不到15分鐘，強調自己就是按造議事處的通知，稱下午2時35分到場準備，但當天院長韓國瑜在2時34分就已念過他的名字。
此外針對外界質疑議場內沒有輪值立委，洪申翰表示，國民黨不清楚民進黨團內規，假如院會有報告事項或討論事項，以防其他政黨針對特定議案逕付二讀，就要有人在現場即時反應。
洪申翰說，而總質詢時間，黨團內規就是請輪值立委待在立法院院區就好，因為總質詢沒有逕付二讀，也沒有議案的變更，本來就有處理上的差別，「國民黨拿這個做文章，我就來跟你說明。」