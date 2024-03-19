年輕人對韓國瑜改觀了！台灣民意基金會民調：52%滿意院長表現

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游盈隆表示，從年齡層看，除了 25-34 歲呈現滿意與不滿意各半外，其他每一個年齡層都呈現半數或遠超過半數滿意立法院長韓國瑜的表現。尤其，20-24 歲，五成八滿意，三 成四不滿意。年輕人對韓國瑜印象變好，這是令人嘖嘖稱奇的轉變。這是一種奇特的轉變。箇中原因為何? 值得推敲。
韓國瑜上午主持院會結束後，中午在議場前與前來參訪的新北市中和區里長、家輔基金會民眾合影，當聽到有民眾退休後花一年多唸完碩士班，頭髮都白了，韓國瑜開玩笑說，「天才生，不過白頭髮還是比禿頭好！」
媒體詢問台灣民意基金會民調52%滿意表現時，韓國瑜並未回答，在隨行幕僚保護下離開，但仍貼心地跟記者說，「大家趕快去用餐！」
台灣民意基金會本次民調訪問對象為二十歲以上成年人；抽樣方法:市話:自全國住宅部份的電話用戶，以系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話、手機：參照 NCC 公布各行動電信業者核配之手機字首，加尾5碼亂數隨機撥號；訪問日期：113年3月11日 至113年3月13日；有效樣本：1,090 人(市話完成 762 份、手機完成 328 份)；抽樣誤差：在 95%的信心水準下,約 ± 2.97 個百分點加權方式：依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。