319槍擊案呂秀蓮喊真兇逍遙法外　五大謎團一次看！

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呂秀蓮日前提出質疑，319槍擊案雖因疑凶陳義雄死亡而以「被告死亡」不起訴簽結，但案情真相仍撲朔迷離，費時517天不眠不休偵辦的結果，依民調只有19%國人表示接受，高達80%無法接受，因而她要求重辦槍擊案，使真相大白。
呂秀蓮提出五大質疑，第一，3月18日國安局南部聯絡小組康組長即接獲危安情資，呈報國安局及台南市警察局，為何未預作維安處理？台南市警局、國安局特勤中心、尤其總統侍衛長匪夷所思的臨場反應，為何未作懲處，事後卻受獎賞陞遷？總統府秘書長在記者會面露神秘的微笑，並宣布「國安機制啟動」，為何？
第二，呂秀蓮說，當天陳水扁與她二人均中彈，她第一時間承受銅質子彈，感覺「很重」、「很痛」，子彈射穿擋風玻璃，打在她的右膝蓋；當時陳、呂二人中彈，子彈不同，傷勢也不同，合理推論應是2彈、2槍、2凶手，但當時刑事局局長侯友宜卻在3月20日票日後即鐵口斷定「一槍兩彈」，排除凶手二人，為何？
第三是關於槍手，呂秀蓮說，3月28日台南安平港被發現的陳義雄屍體，身上被魚網綑綁，他的姐夫是80高齡的前國民黨特工，供稱陳義雄託他買槍過程，但遍查各處始終找不到槍彈，撈遍魚塭及安平港一無所獲，陳義雄的存款帳戶也無可疑支出，「陳義雄是319的真兇嗎？如果不是，為何被殺人滅口？」
呂秀蓮提到，陳義雄陳屍被發現，一位在安平港工寮的林姓漁夫告訴自由電子報台南記者，3月26及27日連續兩天上午10點多，他親眼看到疑似陳義雄的男子騎機車到安平港，與另外乘坐小自用客車的「三男一女」會合，一起勘查安平港區水道，並向漁夫洽談租借膠筏。林姓漁夫曾向附近派出所報案，後來還在立委安排之下親自向呂副重述上情，但專案小組完全漠視此一重要線索。
呂秀蓮續指，第四，當時最高檢查署重金禮聘旅美鑑識專家李昌鈺，李帶美國團隊用鐳射光束在案發現場尋找「槍擊熱區」那一幕，迷倒也騙倒全台灣，據他的勘驗，吉普車玻離彈孔離地147公分，而她當天坐的高腳椅離地140公分，因此鐳射呈現「由上而下」的槍擊熱區，問題是子彈並非打在高腳椅，中彈的是右膝蓋，因此140公分至少要再加上15至20公分，應該拉出155至160公分，「由下而上」的槍擊熱區才是。
最後，呂秀蓮說，陳義雄絕非單獨犯案，絕非兩彈一槍一人，而是兩人兩槍兩彈，「真兇是誰？誰在掩護真兇？」2000年時，日本出版一本「暗殺陳水扁」的小說，作者「伴野朗」，2001年台北先智出版社中譯本出版，書中虛構中國透過哈馬斯組織在大選期間，特派一位女性扁迷獻花給阿扁，花束中藏有爆裂物，但美國CIA先已掌握情資，特派一位以色列籍特工先將哈瑪斯槍手擊殺，「這本書與319槍擊案有何關聯？是否啟發有心人士？」