真相大白！陳亭妃轟沒收質詢權　議事處最新調查報告曝光

319槍擊案呂秀蓮喊真兇逍遙法外　五大謎團一次看！

▲319槍擊案今年滿20周年震驚社會，圖為當事人陳水扁、呂秀蓮。（圖／NOＷnews資料照，記者葉政勳攝）
▲319槍擊案今年滿20周年震驚社會，圖為當事人陳水扁、呂秀蓮。（圖／NOＷnews資料照，記者葉政勳攝）

記者陳佩君／台北報導

319槍擊案今年滿20週年，身為當年受害者之一的前副總統呂秀蓮，今（19）日下午將赴立法院陳情，盼成立真相調查委員會、還給她真相。她日前拋出槍擊案5大疑團，包含槍手、離譜的國安危機處理、槍彈、槍手等，嚴正要求新國會重辦319槍擊案，讓真凶接受國法制裁。

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2004年3月19日下午，時任總統陳水扁和副總統呂秀蓮在台南市金華路上進行競選活動時遭到槍擊，造成陳水扁與呂秀蓮分別於腹部與膝蓋受傷。

呂秀蓮日前提出質疑，319槍擊案雖因疑凶陳義雄死亡而以「被告死亡」不起訴簽結，但案情真相仍撲朔迷離，費時517天不眠不休偵辦的結果，依民調只有19%國人表示接受，高達80%無法接受，因而她要求重辦槍擊案，使真相大白。

呂秀蓮提出五大質疑，第一，3月18日國安局南部聯絡小組康組長即接獲危安情資，呈報國安局及台南市警察局，為何未預作維安處理？台南市警局、國安局特勤中心、尤其總統侍衛長匪夷所思的臨場反應，為何未作懲處，事後卻受獎賞陞遷？總統府秘書長在記者會面露神秘的微笑，並宣布「國安機制啟動」，為何？ 

第二，呂秀蓮說，當天陳水扁與她二人均中彈，她第一時間承受銅質子彈，感覺「很重」、「很痛」，子彈射穿擋風玻璃，打在她的右膝蓋；當時陳、呂二人中彈，子彈不同，傷勢也不同，合理推論應是2彈、2槍、2凶手，但當時刑事局局長侯友宜卻在3月20日票日後即鐵口斷定「一槍兩彈」，排除凶手二人，為何？ 

第三是關於槍手，呂秀蓮說，3月28日台南安平港被發現的陳義雄屍體，身上被魚網綑綁，他的姐夫是80高齡的前國民黨特工，供稱陳義雄託他買槍過程，但遍查各處始終找不到槍彈，撈遍魚塭及安平港一無所獲，陳義雄的存款帳戶也無可疑支出，「陳義雄是319的真兇嗎？如果不是，為何被殺人滅口？」

呂秀蓮提到，陳義雄陳屍被發現，一位在安平港工寮的林姓漁夫告訴自由電子報台南記者，3月26及27日連續兩天上午10點多，他親眼看到疑似陳義雄的男子騎機車到安平港，與另外乘坐小自用客車的「三男一女」會合，一起勘查安平港區水道，並向漁夫洽談租借膠筏。林姓漁夫曾向附近派出所報案，後來還在立委安排之下親自向呂副重述上情，但專案小組完全漠視此一重要線索。

呂秀蓮續指，第四，當時最高檢查署重金禮聘旅美鑑識專家李昌鈺，李帶美國團隊用鐳射光束在案發現場尋找「槍擊熱區」那一幕，迷倒也騙倒全台灣，據他的勘驗，吉普車玻離彈孔離地147公分，而她當天坐的高腳椅離地140公分，因此鐳射呈現「由上而下」的槍擊熱區，問題是子彈並非打在高腳椅，中彈的是右膝蓋，因此140公分至少要再加上15至20公分，應該拉出155至160公分，「由下而上」的槍擊熱區才是。 

最後，呂秀蓮說，陳義雄絕非單獨犯案，絕非兩彈一槍一人，而是兩人兩槍兩彈，「真兇是誰？誰在掩護真兇？」2000年時，日本出版一本「暗殺陳水扁」的小說，作者「伴野朗」，2001年台北先智出版社中譯本出版，書中虛構中國透過哈馬斯組織在大選期間，特派一位女性扁迷獻花給阿扁，花束中藏有爆裂物，但美國CIA先已掌握情資，特派一位以色列籍特工先將哈瑪斯槍手擊殺，「這本書與319槍擊案有何關聯？是否啟發有心人士？」

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