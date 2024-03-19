日本央行結束負利率！日圓未見大幅彈升 專家這樣解讀
日本央行今（19）日召開利率決策會議，確定將基準利率從-0.1%調升為0到-0.1%的區間，為2007年、17年來首度升息，日本貨幣政策迎來了歷史轉折點。不過，日圓兌美元並未出現大幅彈升，截至中午12點左右，日圓兌美元在149.7附近震盪，日圓兌新台幣換匯價仍在0.2155元。外匯專家解讀，可能短期美元太強，加上日本央行只是結束負利率，日圓要再進一步走揚，就要看日本是否採取更激進的升息策略。
記者顏真真／台北報導
台新銀行外匯首席策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，雖然市場這兩天早就傳出日本央行可能結束負利率，照道理日圓兌美元應該走揚，但並沒有除市場可能對日本央行是否結束負利率仍有點存疑，就怕又是狼來了，加上短期美元也轉強，也因此，日圓今日早盤都在149價位震盪，甚至日本央行公布利率決策前，日圓還一度貶至149.92兌1美元
即便接近中午，日本央行宣布結束負利率，為2007年、17年來首度升息，但日圓兌美元並未大幅彈升，截至中午12時左右，日圓兌美元仍在149.7附近震盪。陳有忠解讀，除之前日圓升值已提前反應之外，再來就是短期美元轉強 ，美元指數重新站回103之上，目前來到103.69附近，主要受到市場預期美國降息可能遞延及全年降息幅度可能再降的影響。
陳有忠認為，現在日本央行只是跨出第一步「結束負利率」，接下來要看會不會再升息，或宣示容許日本10年期公債殖利率攀升，不會再進場購債，因此，日圓若要要進一步升值，恐怕要看日本央行是否態度進一步轉鷹，即未來是否進一步升息。不過，日本央行將於下午2點召開記者會，市場也在關注是否有進一步轉「鷹」的談話。