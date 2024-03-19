hololive鯊皇Gawr Gura降臨台北！壽司郎驚見親筆簽名 粉絲嗨翻
鯊皇來襲！hololive 「鯊皇」Gawr Gura 今（19）日上午無預警在X上宣布，自己已經抵達台北，更希望台灣粉絲推薦給他美食清單，甚至還有粉絲目睹，壽司郎西門町中華店的立牌上，出現了Gura的親筆簽名，讓台灣粉絲們嗨翻天，更期盼後續會有驚喜活動。
記者潘毅／綜合報導
本次台灣壽司郎攜手一卡通，找來全球最強 VTuber 鯊皇 Gawr Gura合作，推出一系列周邊產品，「hololive production Gawr Gura 壽司小被被造型」一卡通，預購到3月24日為止前，就已經創下史上最高銷量。
而Gawr Gura在上周末才在日本東京參加年度盛會hololive SUPER EXPO 2024與5th fes演唱會，沒想到今（19）日上午就透露，已經搭機飛來台灣，她更在X上大喊：「忙忙忙！我即將抵達台北，有什麼我該吃的？」後來Gawr Gura相隔六分鐘後，又再度發文：「其實剛剛那篇是預定推文，我現在其實已經在台北了，請給我你們的美食推薦名單！」
消息曝光後，立刻讓大批台灣粉絲陷入瘋狂，紛紛大喊「會有台北快閃限定活動嗎」、「這就一卡通一直賣關子的重大消息吧，給過了」、「我哭爛，一卡通我大哥」、「台灣阿嬤餵食準備」，更有粉絲前往壽司郎西門町中華店，發現門口的Gura立牌上，已經出現了許多她本人的親筆簽名，後續若有新的活動消息，也會持續更新。
🦈鯊皇Gawr Gura小檔案
Gawr Gura（噶嗚·古拉）是Hololive EN組別的成員，於2020年9月13日出道，首播開頭就以可愛且無厘頭的「A」一聲，隨後直播中斷，成為迷因素材，讓她直接紅遍全球，出道僅40天就突破百萬訂閱，目前頻道已經有高達445萬訂閱者。