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籲「蔡英文登太平島宣示主權」　藍委：否則國防委員會將安排考察

▲國民黨團呼籲總統蔡英文登上太平島宣示主權。（圖／國民黨提供）
▲國民黨團呼籲總統蔡英文登上太平島宣示主權。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

國民黨團數度要求總統蔡英文卸任前親登太平島宣示國土主權。對此，國民黨團今（19）日再度召開記者會，呼籲蔡英文能夠延續馬英九、陳水扁兩位前總統的前例，於任期內視察太平島，向國際社會宣示主權外，同時發表對南海和平主張，表達捍衛區域和平的責任。國民黨立委徐巧芯更說，如果蔡英文不願在任期內登島，國民黨團外交國防委員會輪值召委馬文君委員，將會安排登太平島進行考察。

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中華民國在南海領土太平島，昨天舉行碼頭設施改善工程完工啟用典禮，國人引頸期盼蔡英文總統能登島宣示中華民國主權，但蔡英文没有出席典禮，且至今沒有登島計畫。國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘表示，蔡英文任期到520為止，國人一直關心蔡英文是否登太平島宣示中華民國在南海海疆的主權，但目前為止，蔡英文都沒有表態，「我們要大聲呼籲蔡英文，應該登島宣示中華民國在南海的唯一領土主權，維護南海和平及人道救援的主張」。

國民黨立法院黨團副書記長羅智強表示，捍衛主權，蔡英文總統不如陳水扁前總統；捍衛海疆，蔡英文總統不如馬英九前總統。蔡英文的任期僅剩兩個月，千萬不要變成最沒有勇氣和維護主權與國格的中華民國總統。過去，馬英九與陳水扁兩位前總統，都曾以現任總統身分登臨太平島，最重要的意義是要向國際社會宣示太平島屬於中華民國領土、中華民國主權，同時宣示捍衛海疆的決心。

徐巧芯表示，捍衛主權不分朝野，無論是哪個政黨的總統願意登島宣示主權，國民黨團一定全力支持，國民黨團當然全力支持蔡英文總統在卸任之前，前往太平島宣示主權。太平島是中華民國在南海實質統治的領土，是南沙群島最大島嶼；島上有蔬菜、有淡水、有門牌號碼，還有海巡弟兄駐守，足以證明這是島嶼，不是礁岩。

徐巧芯強調，如果蔡英文總統不願在任期內登島，國民黨團外交國防委員會輪值召委馬文君委員，將會安排登太平島進行考察，呼籲朝野立委共同支持，前往太平島捍衛主權。國民黨團仍舊希望蔡英文總統登臨太平島宣示主權，這才是更好的選項。

國民黨立委羅廷瑋表示，在蔡英文2016年5月就任之後，當年7月荷蘭海牙國際常設仲裁法院，在仲裁菲律賓南海案件當中，判定太平島為岩礁而非島嶼。當時中華民國總統府隨即發布新聞稿，嚴正強調「絕不接受」，並主張這項仲裁判決對中華民國不具有法律約束力。

羅廷瑋續指，再看看現在的蔡英文，明明都是同一個蔡總統，怎麼態度完全不同？只敢在國內高喊主權，不敢登上太平島顧主權？羅廷瑋說，難道要太平島有抗中保台的意義，蔡英文總統才願意登島護台？羅廷瑋希望蔡英文總統在任期結束前，以中華民國元首身分，登島護主權。

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