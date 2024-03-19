籲「蔡英文登太平島宣示主權」　藍委：否則國防委員會將安排考察

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國民黨立法院黨團副書記長羅智強表示，捍衛主權，蔡英文總統不如陳水扁前總統；捍衛海疆，蔡英文總統不如馬英九前總統。蔡英文的任期僅剩兩個月，千萬不要變成最沒有勇氣和維護主權與國格的中華民國總統。過去，馬英九與陳水扁兩位前總統，都曾以現任總統身分登臨太平島，最重要的意義是要向國際社會宣示太平島屬於中華民國領土、中華民國主權，同時宣示捍衛海疆的決心。
徐巧芯表示，捍衛主權不分朝野，無論是哪個政黨的總統願意登島宣示主權，國民黨團一定全力支持，國民黨團當然全力支持蔡英文總統在卸任之前，前往太平島宣示主權。太平島是中華民國在南海實質統治的領土，是南沙群島最大島嶼；島上有蔬菜、有淡水、有門牌號碼，還有海巡弟兄駐守，足以證明這是島嶼，不是礁岩。
徐巧芯強調，如果蔡英文總統不願在任期內登島，國民黨團外交國防委員會輪值召委馬文君委員，將會安排登太平島進行考察，呼籲朝野立委共同支持，前往太平島捍衛主權。國民黨團仍舊希望蔡英文總統登臨太平島宣示主權，這才是更好的選項。
國民黨立委羅廷瑋表示，在蔡英文2016年5月就任之後，當年7月荷蘭海牙國際常設仲裁法院，在仲裁菲律賓南海案件當中，判定太平島為岩礁而非島嶼。當時中華民國總統府隨即發布新聞稿，嚴正強調「絕不接受」，並主張這項仲裁判決對中華民國不具有法律約束力。
羅廷瑋續指，再看看現在的蔡英文，明明都是同一個蔡總統，怎麼態度完全不同？只敢在國內高喊主權，不敢登上太平島顧主權？羅廷瑋說，難道要太平島有抗中保台的意義，蔡英文總統才願意登島護台？羅廷瑋希望蔡英文總統在任期結束前，以中華民國元首身分，登島護主權。