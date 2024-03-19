多圖／邊荷律、李丹妃正式登場！Passion Sisters迎全新25人陣容
繼昨（18）日樂天桃猿所屬啦啦隊，樂天女孩舉辦春訓記者會後，中信兄弟啦啦隊Passions Sisters也在今（19）日公布新賽季的全新25位隊員，其中包含6位練習生還有3位新成員。最受矚目的便是韓國網羅的「韓國甜心」邊荷律與「超級隊長」李丹妃，兩人首度參與隊內正式活動。
記者林之越/台北報導
2024年，中信兄弟啦啦隊全新陣容，25位隊員包含小安、貴貴、凱蒂、 裙裙、短今、希希、白白、晴兒、波波、昀二、盈瑩、妮可、林可、Julia、 君白、曼容，以及去年的六位練習生小迪、儀諪、汶汶、夏蕾、怡琪、Wendy 轉為正式成員，惟去年副隊長 Peggy 今年因個人生涯規劃離隊，另外加入三位新成員。
「韓國甜心」邊荷律
邊荷律去年已受到台灣多家媒體關注報導，許多球迷敲碗希望有球團可以邀請邊荷律來台，同時她擁有韓國啦啦隊 YT 觀看次數最多的人，一支在場上吐舌頭的影片瀏覽觀看數達兩億人，荷律對於手語很感興趣，目標是成為一名合格的手語翻譯員。
「超級隊長」李丹妃
而另一位成員，李丹妃擔任過職棒樂天巨人隊、三星火災保險藍劍齒虎隊、女子職業排球KGC人羊公社隊、職籃蔚山現代摩比斯隊啦啦隊隊長，熱情的活力和一頭迷人金髮讓大家印象深刻。
最後一位新加入的，則是前職籃啦啦隊員少鹽，平常最喜歡畫畫和跳舞，從國小到大學都是唸美術相關科系，雖然是第一年加入中華職棒，但期許自己盡全力為中信兄弟加油，期望在新的領域發光發熱。
中信兄弟隊啦啦隊3月8日展開春訓，為期四天，除了體能上的鍛練，更邀請多位專業舞者老師為女孩量身打造多首精彩舞蹈，希望透過不同的舞風， 讓大家感受PS滿滿的活力與熱情！
開幕戰4月3日將在台北大巨蛋開打，25位啦啦隊員全員上場，由中信兄弟迎戰台鋼雄鷹，邀請熱情球迷進入球場，為中信兄弟加油打氣。
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