友邦海地持續暴亂　外交部說明當前情勢、曝這點原因暫不撤離

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鄭力城說，鑒於海地危機情勢升高並影響區域穩定，在加勒比海共同體與美國協調下，亨利在3日宣布辭職但是仍然續任看守總理，要等到加勒比海共同體協調海地各黨派組成總統過渡委員會，並認命臨時總理之後，亨裡的辭職立即生效。
鄭力城說，目前大使館與海地政府與各黨派領導人均保持良好聯繫，維繫台海邦誼。目前暴亂地區集中在首都太子港與國際機場附近，駐海地大使館運作正常，並與海地的軍方警方等單位及各國駐海地使館保持密切聯繫。
鄭力城說明，駐館自2021年起為了因應海地治安惡化，已經增派警衛並提升防護措施，目前在海地駐館團員眷
以及台商僑民一共23人，目前十分安好，外交部對於海地當前局勢已經發布旅遊警示，提醒國人如無必要切勿前往，外交部也會持續關切海地情勢並保持警戒，隨時因應可能變局，維護駐館人員與僑民安全。
媒體問及，外交部日前說明時共有24人，但現在變成23人，鄭力城回應，這是住管會滾動式調整，有些僑胞會找到其他途徑離開；也有僑胞2日從邁阿密設法回到海地，當時駐館有去關心過他，所以人數會滾動式調整。駐館與僑民也有群組聯繫、互相報平安
至於目前有他國使館撤離，鄭力城說，目前了解，美國、歐盟、德國有一些國家與國際組織已經減少派駐人員，歐盟跟德國撤到多明尼加持續辦公，法國駐海地大使本因回海地困難滯留在多明尼加，目前已經回到海地，對於情勢上各國評估都有不同評估標準，但都互相分享資訊。
至於我國駐館是不是要撤離，鄭力城說，外交部每天與駐館保持聯繫持續關切，駐館認為目前還沒有到全數撤離的情況，並且同時也要考慮到機場是黑幫主要攻擊的首要目標，人員在撤離上面需要陸路移動，也會增加曝險可能，也必須納入考量。