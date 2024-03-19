繁星推薦校排19%能上台大！醫學系校排降為2%、芳和實中首度上榜

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台大今年第1類至第7類學群共招406人，約637人報名，最後錄取380人，錄取率約59.6%。
台大註冊組長李宏森表示，今年繁星推薦，錄取校排最低為社會系的校排前19%；今年可能是因為AI、資通訊領域大熱門，台大電機系錄取校排仍維持前1%、級分數達四科59級分，比去年提升1級分，台大資工系錄取校排仍維持前1%、級分數達四科55級分。
李宏森提到，醫學系錄取級分數雖然和去年一樣，維持在58級分，但學生校排名從1%落至2%，主要是台大醫學系繁星推薦二階甄選和陽明交大醫學系衝堂，推測許多考生即早「選邊站」。
李宏森指出，今年錄取高中數達242校，比去年236校還多，其中私立學校錄取90人；今年新出現的學校是台北市芳和實驗中學，一位校排前1%、第1名的學生錄取生傳系，因為芳和實中從2021年才增設高中部、改制為實驗中學，因此這是第一次有芳和實中學生考上台大。
今年台大繁星推薦提供406個名額，比去年多46個，繁星推薦招生名額占總招生名額比率從10.6%增至12.1%，仍低於教育部規定的上限15%。
對於是否會再提高繁星推薦佔比？李宏森說，台大會再向學系調查，但基本上繁星推薦、申請入學、特殊選才於總招生名額占比，還是會再做一些調整。