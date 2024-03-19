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繁星推薦校排19%能上台大！醫學系校排降為2%、芳和實中首度上榜

▲113學年大學繁星推薦管道今（19）日放榜，台大錄取率59.6%、校排19%能上社會系。（圖／台大提供）
▲113學年大學繁星推薦管道今（19）日放榜，台大錄取率59.6%、校排19%能上社會系。（圖／台大提供）

記者李琦瑋／台北報導

113學年度大學繁星推薦招生於今（19）日公告第1類至第7類學群錄取暨第8類學群篩選結果，台大第1類至第7類學群錄取率約59.6%，其中錄取校排最低為社會系的校排前19%，台大醫學系因為和陽明交大醫學系二階甄試撞期，考生提早「選邊站」，導致台大醫學系今年錄取校排名從1%落至2%。

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今年整體第1類至第7類學群共計錄取14,027人，錄取率為64.19%；招生缺額1713個，較去年增加383個，其中以真理大學缺額171個最多，頂大台大也有26個缺額。

台大今年第1類至第7類學群共招406人，約637人報名，最後錄取380人，錄取率約59.6%。

台大註冊組長李宏森表示，今年繁星推薦，錄取校排最低為社會系的校排前19%；今年可能是因為AI、資通訊領域大熱門，台大電機系錄取校排仍維持前1%、級分數達四科59級分，比去年提升1級分，台大資工系錄取校排仍維持前1%、級分數達四科55級分。

李宏森提到，醫學系錄取級分數雖然和去年一樣，維持在58級分，但學生校排名從1%落至2%，主要是台大醫學系繁星推薦二階甄選和陽明交大醫學系衝堂，推測許多考生即早「選邊站」。

李宏森指出，今年錄取高中數達242校，比去年236校還多，其中私立學校錄取90人；今年新出現的學校是台北市芳和實驗中學，一位校排前1%、第1名的學生錄取生傳系，因為芳和實中從2021年才增設高中部、改制為實驗中學，因此這是第一次有芳和實中學生考上台大。

今年台大繁星推薦提供406個名額，比去年多46個，繁星推薦招生名額占總招生名額比率從10.6%增至12.1%，仍低於教育部規定的上限15%。

對於是否會再提高繁星推薦佔比？李宏森說，台大會再向學系調查，但基本上繁星推薦、申請入學、特殊選才於總招生名額占比，還是會再做一些調整。

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