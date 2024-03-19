大谷翔平老婆田中真美子超正！一次帶你看道奇「大嫂團」美女
日本「二刀流」巨星大谷翔平與愛妻前日本女籃國手田中真美子，近日夫妻兩人與球隊一同前往韓國進行海外賽，除了大谷翔平之外，道奇隊此次的「大嫂團」可說是同樣豪華，球員Chris Taylor的老婆Mary Keller同樣也有亞洲血統，也是一名大美女，以及道奇隊其他球員的另一半，都十分出名，像是Miguel Rojas、Will Smith還有Freddie Freeman也都帶老婆Chelsea前往韓國。
記者吳政紘/綜合報導
大谷老婆田中真美子
田中真美子在這次到道奇海外賽大出風頭，她低調拿著的包包是Zara的，價值不高，但她的婚戒閃閃動人，加上穿著很低調樸素，跟大谷翔平很匹配。
Chris Taylor的老婆Mary Keller「三高」美女
Chris Taylor的老婆Mary Keller是夏威夷出身美女，日本媒體《日刊體育》還稱她為「出身夏威夷的超美人」。她顏值高、出身高、還有學歷高，可說是「三高」美女。
Mary Keller於1992年在夏威夷出生，父母都是牙醫，且她可能有日本血統，還有哥倫比亞大學心理學學位，曾在律師事務所工作，她與Chris Taylor相遇結婚，可說是人生勝利組。
Chris Taylor在昨天道奇海外賽，對戰韓國隊時轟出全壘打，或許也是老婆的威力助陣，讓他表現亮眼。
Will Smith老婆也是美女
Will Smith跟Chris Taylor是好友，他們老婆也會組「大嫂團」出遊，私底下感情超好，也會互通有無，而 Cara Martinelli 身為大嫂團的主要成員，也在私地下常曬女兒，跟老公留下不少照片。
Freddie Freeman老婆Chelsea
Freddie Freeman跟老婆Chelsea Marie Goff在求學時交往，兩人感情很好，結婚10年，依舊狂曬恩愛，而已經擁有不少小孩， Freddie Freeman還希望有更多家庭成員，他們甚至找代理孕母，但也沒想到又再度懷孕。
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