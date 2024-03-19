林宥嘉與丁文琪結婚7年！唱《說謊》都會笑 突曝婚姻觀：非必要
歌手林宥嘉從選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角，並打開知名度，從幾年前就一直喊要推出新專輯的他，一晃眼，已經8年，林宥嘉的新專輯《王》終於在今（19）日凌晨問世，他於日前在台北舉行沉浸式聽歌會，聽歌會結束後，他與現場媒體暢聊專輯籌備過程，以及經營婚姻之道，還直言「不是每一個人都需要結婚」。而今天也公開了外界期待已久的首波主打歌〈誰不想〉MV女主角，正是演員桂綸鎂，桂綸鎂為了拍攝這支MV，哭了一整天，讓林宥嘉感動不已。
記者吳雨婕／台北報導
林宥嘉花了8年才孵出新專輯，媒體問到斥資多少錢，他不願意透露數字，僅表示沒有到千萬，但數字是一開始估計的2倍，讓他忍不住倒吸一口氣。這次的新專輯《王》有包含先前推出的單曲〈少女〉，還有新歌〈代客求婚〉、〈一家人相親相愛〉等，現實生活中林宥嘉與丁文琪結婚7年，婚姻穩定，育有一子一女，時常公開放閃，他甚至被歌迷開玩笑，認為他「唱〈說謊〉都在笑」，幸福之情溢於言表，令人稱羨。談到經營婚姻，林宥嘉其實有一套自己的想法，「身為老公遇到狀況時，我會以老婆的想法為主，如果兩方都對狀況感到迷茫，我會適當地站出來的帶領，所謂的『Happy wife，Happy life』，我希望我快樂，俗語『聽某嘴，大富貴』我不是很相信。」
林宥嘉直言，不要去想別人的老公、老婆比較好，「大家不要這樣想，我也真的沒有聽過哪對夫妻沒爭執、不吵架。」甚至如果真的生氣了，也很快就消化情緒，生氣都不會超過半天。婚姻幸福美滿的他，在聽歌會上竟然脫口「不是每一個人都需要結婚」，林宥嘉解釋，結婚就像是個約定，既然決定結婚了，這個約定就要好好維護，「我覺得最好的狀態，就是『婚姻是一輩子』，如果常常可以做到為對方犧牲，就不會讓另一個人受傷。」他當場化身愛情導師，拋出金句：「愛不只是一個感覺，要時常想這一刻有沒有好好愛我的老婆，像愛我自己一樣。」
被林宥嘉冠上「商業歌」的新專輯收錄曲〈誰不想〉，在聽歌會上他賣關子表示MV由非常有名的女演員演出，今天也終於公布答案，這位女演員即是桂綸鎂，她在MV中完美的獨白，讓林宥嘉看了都想哭，當天為了MV劇情哭了一整天的桂綸鎂，甚至坦言不想結束拍攝，直呼：「哭了一整天，很沉浸在其中，自己也有很多被勾動起很真實的時刻，是這首歌邊聽邊帶給我的。」
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