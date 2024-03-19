00940報請成立！10檔成分股有9檔今漲勢強 漢唐、神基半根漲停板
元大台灣價值高息ETF（00940）昨（18）日才報請成立，據悉，帳上累計金額超過1700億元，預計有大筆資金活水挹注，成分股表現備受矚目。台股今日開盤雖開低，但盤中一度由黑翻紅，而00940的成分股大漲，像是漢唐、中美晶、瑞儀、神基、新普等，盤中漲幅超過半根漲停板。另近日原呈現低迷趨勢的長榮，則是告別連跌情況，今日開低走高，一度最高達176元，漲11元、漲幅近7%。
記者魏妤庭／台北報導
00940昨日報請成立，金管會主委黃天牧在立院備詢透露募資金額達到1748億元，雖然因市場申購熱絡，部分金額仍在對帳中，但預計實際規模將從1750億元起跳，已確立改寫最佳IPO及最佳達到千億元里程碑的雙紀錄。
00940預計4/1掛牌上市，市場預計在掛牌前開始建倉，平均每日買進金額可達到100到200億元，因此相關成分股的表現也備受各界關注。台股今日一開盤開低，震盪超過百點，但00940的成分股表現亮眼，其中，長榮今日開低走高，最高到176元、漲11元、漲幅近7%。另聯電、中美晶、神基、漢唐、群光、瑞儀、鈊象等，都是上漲的表現，僅聯發科下跌。
其中，中美晶以209元開高後，一度衝到漲停228元，盤中漲幅近8%，而漢唐衝高到400元，開盤跳空以漲停414開出，盤中漲超過8%。瑞儀走高拉到191元，盤中漲幅超過7%，新普、神基盤中漲幅超過5到6%。
※【NOWnews 今日新聞
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