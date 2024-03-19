太陽花學運十週年 柯建銘評黃國昌淪藍營理論大師「惜哉！」
太陽花學運昨日滿十週年，當年學生們自發性社會運動為台灣寫下歷史，民進黨立法院黨團總召柯建銘也在社群平台表示，表示10年走過，「浪花卻也淘盡所謂英雄，留付笑談中，台灣依舊在，只是KMT向夕陽」，對於過去因太陽花展露頭角的黃國昌，同樣桀驁不馴的表情，卻有內心世界的大翻轉「惜哉！」如今居然跟當年自己所鄙視的國民黨站在同一陣線，面對沒收質詢權，都可以站在《憲法》對立面，儼然藍營理論大師，柯文哲請神容易送神難，「昌粉強吞柯粉時至矣！」
記者陳威叡／台北報導
對於太陽花學運十週年，柯建銘表示，暮然回首，雖已10年卻深化台灣價值，318可說是台灣後民主很重要的分水嶺，雖逐漸模糊在歷史的洪流，但深留人心的抗中保台及天然獨的台灣價值，卻有難沫的影響深遠，締造大變局的大時代。整個運動雖然短短24天，在年輕學生前呼後擁自發性參加、網路自媒體、顛覆傳統，創造新世代的組織動員模式。17個國家、49國際團體發散互動，日不落國的串聯，向國際發聲，引起國際社會、媒體高度關注震撼。
柯建銘表示，拜馬英九「服貿」之賜，想把台灣綁入中國，卻反向成讓台灣走入世界，清洗了威權餘緒，沒有年人的大覺醒，接不住如此上帝的大恩典。當晚50萬黑衣年輕人，撼動每一個有良知的台灣人，最令自己難忘的是林飛帆，用獨特高昂又感性的演講說出，「這場運動的總指揮是每一個台灣人，在此向馬英九抗議」。
柯建銘說，整個運動是史詩級的篇章，奈10年走過，「浪花卻也淘盡所謂英雄，留付笑談中，台灣依舊在，只是KMT向夕陽」，這時候就讓很多人想到，現為民眾黨不分區的黃國昌，同樣桀驁不馴的表情，卻有內心世界的大翻轉「惜哉！」今居然與當年鄙視的老舊國民黨站在同一陣線，隨時無所不用其極護航之。連沒收質詢權有違憲政體制，都可以站在《憲法》對立面，和朱立倫、傅崐萁等人沆瀣一氣，且嗆聲更大，儼然藍營理論大師，也不惜反對同黨黃珊珊主張恢復質詢權的立場。
而對於蔡柯會，黃國昌同樣照喊「無恥」，柯建銘說，請神容易送神難，昌粉強吞柯粉時至矣，柯文哲僅能危急下自嘲派黃國昌來應付自己，但內部矛盾欲外部化，以轉移焦點，但無用也無解的。也讓她想到10年前3月30日夜晚，林飛帆雄立凱道那幕，只要站在真理的一方，馬英九就算派千軍萬馬也無懼、無用，派不站在道理、真理的黃國昌何用？