捷克參議長曝蕭美琴低調訪歐照 外交部：受邀前往演說交流
副總統當選人蕭美琴3月上旬遭媒體指出低調訪美，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）昨在社群平台X上發布與蕭美琴談話的照片，透露在捷克與蕭美琴會晤。外交部表示，蕭美琴訪捷克是受到當地智庫邀請並發表演講，後續行程會在適當時機對外說明。
記者邱新博／台北報導
3月上旬蕭美琴低調訪美，但礙於國際現實，我國總統、副總統、外交部長與國防部長無法踏入華盛頓特區，副總統當選人趁就任前前往美國有望成為慣例。3月上旬，媒體指出蕭美琴將趁上任前低調赴美進行私人行程，隨後前往歐洲。
韋德齊貼文表示，值此「解析中國」（SINOPSIS）舉辦的加強台灣與捷克夥伴關係與合作研討會之際，我今天會見了新當選的台灣副總統蕭美琴，也共同紀念前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）。柯佳洛生前也是友台人士，在2020年訪台前一個月病逝。
外交部發言人劉永健今天表示，副總統蕭美琴訪問捷克式受到捷克智庫「解析中國」（SINOPSIS）的邀請前往訪問並發表演講，並在就職之前與友人交換意見、互動交流，本案進一步的資訊會在適當時機對外說明。
「解析中國」（SINOPSIS）解析中國為研究中國與台海問題的重要智庫，2022年，該智庫也邀請外交部長吳釗燮赴當地進行演說，也是吳釗燮第一次公開行程訪問歐洲。