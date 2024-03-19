哈日族別緊張！結束負利率日圓竟還貶破150 換匯更便宜見0.215元
日本央行（BOJ）今（19）日召開利率決策會議，決定取消負利率政策，將基準利率從-0.1%調升為0到-0.1%的區間，為2007年、17年來首度升息，可是日圓兌美元竟未升值，反而進一步貶破150價位，日圓兌新台幣換匯也更便宜，台灣銀行日幣現鈔賣出價見0.215元，哈日族可以稍鬆了一口氣。不過，外匯專家李其展受訪時表示，由於下午2點日本央行將會召開記者會，是否釋出更多結束購債等訊息，進而影響日圓走勢。
記者顏真真／台北報導
日本央行結束負利率，卻未見日圓兌美元大幅升值，外匯專家李其展今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，應該是之前就充分與市場溝通，上周日本公布大幅加薪內容，日圓也未進一步走升，看起來市場已消化完畢。
不過，接下來要看今日下午2點日本央行召開的記者會內容，會中是否有更明確的說法，例如結束購債或有其他動作，若沒有可能就到此為止，日圓可能橫向整理，先在147至150震盪，等到周四21日美國聯準會（Fed）利率決策結果出爐，觀察是否釋出更多降息的訊息，給市場更明確方向，也關係到美元後勢表現，進而影響包括日圓在內亞幣的走勢。
也由於日本央行宣布結束負利率後，在美元指數走強下，日圓兌美元並未出現彈升，甚至還貶破150價位，也使得台銀日幣現鈔賣出價未明顯變動，甚至還便宜一點來到0.215元價位，也讓哈日族稍鬆了一口氣。