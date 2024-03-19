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藝人郭桂彬兒涉性侵！酒店妹被框出場險遭狼爪　高院二審判2年8月

▲藝人郭桂彬（圖）之子郭冠霖，於2021年間框出酒店妹後帶往摩鐵性侵未遂，法院一、二審法依乘機性交未遂與竊盜罪，合併處2年8月，全案可上訴。（圖／翻攝郭桂彬臉書）
▲藝人郭桂彬（圖）之子郭冠霖，於2021年間框出酒店妹後帶往摩鐵性侵未遂，法院一、二審法依乘機性交未遂與竊盜罪，合併處2年8月，全案可上訴。（圖／翻攝郭桂彬臉書）

記者林盈君／綜合報導

藝人歌手郭桂彬，其兒子郭冠霖於2021年間，框出酒店妹後帶往摩鐵性侵未遂，遭檢方依法起訴，法院一、二審法依乘機性交未遂與竊盜罪，合併處2年8月，全案仍可再上訴。

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據了解，藝人郭桂彬之子郭冠霖，過去有毒品、槍砲等前科，後從事中古車與毒品買賣，他於2021年4月間至台北某酒店消費，凌晨將酒店妹框出場至早上6時，卻在友人協助下，將女方帶往摩鐵企圖性侵。後因酒店妹醉酒嘔吐，郭才作罷，並在女方經紀人來電時，要求女方稱已經返家，之後郭趁女方失去意識後，取走她的手機搭車離開，女子隔天清醒後隨即報警處理。

案件審理時，郭冠霖辯稱以1萬元代價雙方談妥性交易，但過程中因女方嘔吐才作罷，也稱有向酒店幹部談妥找有私下性交易的小姐，但幹部於偵查時卻未提及此事，懷疑可能係因擔心之後無法在酒店生存。而女方則表示，她在喝下3、400毫升的威士忌後，便漸漸失去意識，醒來就發現自己全身赤裸，並見到郭坐在床旁邊，懷疑自已遭性侵。

女方指出，經紀人打電話來問她在哪時，郭便將手機拿在她耳邊，要求說已經回家，但自己沒有照做，之後郭拿走她的手機離去。法院一審勘驗停車場、電梯等監視器畫面，發現女方由郭與其友人抬著移動，本人完全無法行，現場也採集到嘔吐物，足以證明女子已經呈酒醉狀態，難以表達性交易意願。

法官考量郭後飾詞否認犯行，難認有悔意，依乘機性交未遂處2年4月、竊盜罪7月，合併處2年8月。檢方提出上訴，指診斷證明書中，女方私密處有擦傷，足認郭有以外力侵入，原審認定僅有未遂，似有違誤。高院法官認為，此說法其舉證尚未逾越毫無合理懷疑之有罪門檻，因此駁回維持原判。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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