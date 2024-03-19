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范瑋琪48歲慶生暴瘦亮相！擺脫黑人官司陰霾　親友齊聚露笑臉

▲范瑋琪（范范）去年因黑人陳建州性騷擾風波取消演唱會，最近適逢48歲生日，再度出現在粉絲面前。（圖／寬宏藝術提供）
▲范瑋琪（范范）去年因黑人陳建州性騷擾風波取消演唱會，最近適逢48歲生日，再度出現在粉絲面前。（圖／寬宏藝術提供）

記者江芷稜／綜合報導

歌手范瑋琪（范范）過去因失言風波消失螢光幕前，去年原定要復出開唱，沒想到又遭遇老公黑人（陳建州）捲入性騷擾事件，演唱會被迫取消，加上這幾年來奶奶、媽媽等家人接連過世，讓她的生活雪上加霜再度沉寂，身形更加削瘦，昨（18）日適逢她的48歲生日，黑人陳建州曬出親友幫范瑋琪慶生聚會的照片，范范雖然露出笑臉，但臉頰相當清瘦，讓網友覺得心疼。

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▲范瑋琪媽媽因病開刀，所幸及時發現病徵，撿回一命，如今仍受到2大疾病纏身，連滑手機都無法。（圖／范瑋琪臉書）
▲范瑋琪媽媽（左）去年病逝，讓她相當難過。（圖／范瑋琪臉書）
▲范瑋琪赴日散心，憔悴模樣曝光。（圖／翻攝范瑋琪IG）
▲范瑋琪赴日散心，憔悴模樣曝光。（圖／翻攝范瑋琪IG）
▲范瑋琪最近一次亮相是2月過年期間的度假照，身形相當削瘦。（圖／范瑋琪FB）
▲范瑋琪最近一次亮相是2月過年期間的度假照，臉頰蒼白、身形相當削瘦。（圖／范瑋琪FB）
范范最近一次的亮相，是在臉書曬出全家沖繩出遊照，陪伴小孩到公園玩耍，只見她戴上口罩，身穿卡其色長版外套配上深色長褲，全身包得嚴實，身材就跟竹竿一樣細長。她陸續在社群平台曬出新年時期粉絲的鼓勵手寫卡片，透露在路上遇到親切的陌生人打招呼，互道新年快樂，感覺相當幸福。

▲范瑋琪（前排左三）慶祝48歲生日展露笑臉，臉型相當消瘦，令人相當心疼。（圖／陳建州IG）
▲范瑋琪（前排左三）慶祝48歲生日展露笑臉，臉型相當消瘦，令人相當心疼。（圖／陳建州IG）
而黑人陳建州與大牙的性騷擾官司，因為他不再上訴，全案宣告落幕，放下昔日恩怨，全心投入籃球事業，想重振台灣籃球威風，獲得眾人支持，和老婆范瑋琪的感情未因此案改變。陳建州找了一票親友為范瑋琪慶祝48歲生日，好友唐志中、藍鈞天也在其中，她擁抱著一對9歲雙胞胎兒子飛飛、翔翔，露出滿足的微笑，看得出來心情不錯。

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