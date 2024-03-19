范瑋琪48歲慶生暴瘦亮相！擺脫黑人官司陰霾　親友齊聚露笑臉

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而黑人陳建州與大牙的性騷擾官司，因為他不再上訴，全案宣告落幕，放下昔日恩怨，全心投入籃球事業，想重振台灣籃球威風，獲得眾人支持，和老婆范瑋琪的感情未因此案改變。陳建州找了一票親友為范瑋琪慶祝48歲生日，好友唐志中、藍鈞天也在其中，她擁抱著一對9歲雙胞胎兒子飛飛、翔翔，露出滿足的微笑，看得出來心情不錯。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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