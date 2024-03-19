不老女神劉瑞琪分享凍齡秘訣　身心靈平衡維持好狀態

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劉瑞琪表示，「生活中各方面的良好狀態，都要從基本做起。每件事情都是基礎打底要做好，根基好，後續便不需繁複的程序，僅透過簡單執行即可達到很好的效果。」這樣的生活哲學，不僅是在工作上的技能與表現，不僅在待人處事，甚至是身心保養都很適用。她說，就拿每個女人天天都需要的日常肌膚保養為例，清潔和保濕打底如果沒做好，不論是後續保養或上妝，最後肌膚呈現的效果都會有明顯差異。
劉瑞琪說自己日常居家或是去運動打高爾夫球時，總是素顏不上妝，但親友們卻都稱讚她的肌膚似乎一年比一年好。劉瑞琪大方分享自已愛用的「神奇小綠瓶」，她說敷在臉上很舒服，還有降溫的感覺，連先生也爭搶著用，看到連先生都如此享受精油保養，自已也感受到另類的幸福感。
劉瑞琪分享，這款保養神器是她代言的精油品牌Bonnie House植享家的保養品銷售冠軍「超效感橙花青春絲絨蜜露」，又稱為「BH小綠瓶」。不僅男女都很適合，連小孩跟長輩也都可安心使用，天然有機、不挑膚況、不限年齡性別的保養打底神器，簡單一瓶就輕鬆搞定。近期，小綠瓶升級容量變成了大綠瓶，剛好母親節快來臨，真的是孝親及自用必備。
BH小綠瓶採用有機且珍貴的橙花精油和11種嚴選精油植萃，並融合了智慧的感溫技術，可瞬效吸收保濕，並給予肌膚平衡及打底的效果，也能幫助後續保養品的吸收。該款保養品推出約6年時間，每次都是一從澳洲來台到貨就售罄，就連劉瑞琪自己有時候想購買分贈給家人朋友都未必能如願以償，幸好品牌方總是會貼心保留代言人的保養額度，每季總是優先將小綠瓶提供給劉瑞琪使用，讓日夜都使用的劉瑞琪可安心持續維持保養的儀式感。