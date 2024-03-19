守候白沙屯媽祖！彰化鄉親海線、山線各設點 為陳家小姊妹祈福
白沙屯媽祖鑾轎今天中午停轎沙鹿，預計午後進入彰化縣，彰化信眾期盼媽祖可以為遭撞的陳姓姊妹賜福，但媽祖行蹤不定，外界預測走山線進入彰化市機率較大，醫護透過電腦讓姊姊收看媽祖進香直播，盼媽祖跟去年一樣停駕秀傳醫院；伸港親友則在事故地點設點心站，若鑾駕走海線，便能祈求獲白沙屯媽祖加持，庇佑姊妹平安度過難關。
記者顏幸如／彰化報導
白沙屯媽祖鑾轎今（19）日下午將進入彰化縣，以往路線多從龍井轉往彰化縣，偶有幾次從伸港走海線繼續南下。去年媽祖曾在省道台一線旁的秀傳醫院駐駕30分鐘，今年2月被撞傷的伸港陳家姊姊，目前就在秀傳醫院救治。院方得知小姊姊也是媽祖忠誠信眾，期盼今年媽祖也能大慈大悲再到醫院來，為姊姊加持，醫護人員詢問「希望媽祖來看妳的話就眨眼」時，姊姊更是眨眼示意。
院方今（19）日上午透過電腦螢幕讓姊姊看媽祖進香直播、希望媽祖能眷顧陳家姊妹倆，為她們加持。信眾們也紛紛集氣，在直播留言祈求保佑、希望媽祖鑾轎再次轉進秀傳，院方將於白沙屯媽祖停駕秀傳時為陳家姊姊開直播，希望姊妹都能早日康復。
彰化縣長王惠美前天參拜苗栗白沙屯拱天宮，期待白沙屯媽祖過境時能給這對姊妹帶來更好狀況。縣警局說明，白沙屯媽祖速度也忽快忽慢，媽祖鑾轎將透過山線或海線進入，可在下午抵達龍井時判斷，如果走山線，將沿省道台一線過大度橋至彰化市區；若走海線，則繞往省道台17線、省道台61線西濱快速道路中彰大橋進入和美、伸港、鹿港。
縣議員賴清美說，如果白沙媽祖走海線，幾乎都會經過美港公路與建國路口的肇事現場，希望今年白沙屯媽祖再經過，除了庇佑兩姊妹早日康復外，也祈求媽祖行經之處平安，無災無厄。