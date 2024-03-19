每10人就有1人！全麻手術超怕醒不過來　醫揭術後恢復關鍵

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不過，過往有研究顯示，約26.7%的民眾對麻醉感到沒有安全感、33.2%民眾表示對麻醉感到未知，另台灣麻醉醫學會調查發現，高達40%的患者並不清楚自己的麻醉醫師是誰，且多數民眾都對於麻醉後無法醒來、術後疼痛等風險感到擔憂，甚至因此不想進行手術。
劉治民表示，麻醉後常見的併發症包括呼吸衰竭、肌無力、低體溫、噁心、嘔吐、疼痛、術後進食緩慢等，往往會為民眾帶來嚴重的不適感，因此台大醫院與台灣多家醫療院所近年來逐步推行「術後加速康復（ERAS）」療程，希望幫助病人降低麻醉後的不適感。
劉治民解釋，手術、麻醉就像是在跑馬拉松一樣，如果在術前就能通過運動、飲食、生活習慣等調整，讓生理、心裡都做好最佳準備，並在術中妥善監測、適時調整麻醉劑量，術後則採取漸進式的恢復，就能更有效地幫助病患未來出院。
此外，劉治民指出，台大醫院結合個案管理師、麻醉、外科、內科、復健、護理、營養、品管中心等組成團隊，提供民眾ERAS療程服務，在健保架構下，就能完成約6成的服務，其餘則視民眾需求、以自費的方式選擇，目前台大醫院已經收了約100位病患，預計往後每年會以百位的速度成長。
衛福部醫事司長劉越萍則指出，ERAS可以降低患者在術後的疼痛、減少患者住院時間，並降低50%術後併發症的發生機率，目前全台十幾家醫療院所都有在推動、並以自費為主，有部分特殊儀器健保尚未給付，但考量病人安全，仍希望全國醫療院所加入推動、民眾也可以主動詢問。