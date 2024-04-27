不是唐吉訶德！「日本夯爆超市」台灣有3間 眾愛慘：比全聯便宜
日本人氣超市LOPIA於2023年1月在台中設立海外第一間門市，緊接著陸陸續續又在台灣拓展2間分店。近日臉書粉專「魚漿夫婦」就發文推薦，LOPIA販賣的熟食非常美味，貼文曝光後，也吸引許多台灣人留言大讚「生食熟食都份量十足」，意外引起熱烈討論。
記者賴禹妡／綜合報導
經常分享日本相關資訊的臉書粉專「魚漿夫婦」今日發文，表示近期大家都在討論超市，他認為LOPIA的熟食很好吃，推薦給大家嘗試，並曬出LOPIA的熟食照片，裡頭有大份量的飯糰及飲品等，「LOPIA好像也有來台灣開店，大家可以去看看」。
貼文曝光後，不少台灣網友也盛讚，「生食熟食都份量十足，很適合民宿飯店有廚房設備的自由行家庭開伙」、「我覺得台中LOPIA肉類甚至比全聯便宜欸」、「台中LOPIA的熟食都很好吃」，但也有部分人認為價位仍舊太貴，「台灣超貴的，日幣價錢等於台幣價錢。」
LOPIA在日本急速成長
事實上，LOPIA於1971自神奈川縣起家，前身是一家肉鋪，1980年才轉型為超市零售集團，在銷量業績急速成長下，如今LOPIA在日本各地已有約80間門市、5座食品加工廠，年營業額也突破3000億日幣，成為不少日本人下班必逛的超市。
LOPIA即將在台灣拓展第4間店
LOPIA也於2023年1月在台灣展開第一間海外店，地點就設立在「台中三井lalaport購物商城」，同年底又於「桃園春日JC Park食尚廣場」開設海外二號店。2024年2月LOPIA在「新北中和GlobalMall環球購物中心」設立海外三號店，並預計於2024年6月在「新莊宏匯廣場HONHUI PLAZA」設立海外四號店。