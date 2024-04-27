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不是唐吉訶德！「日本夯爆超市」台灣有3間　眾愛慘：比全聯便宜

▲日本人氣超市LOPIA在台灣拓展3間分店，近日臉書粉專「魚漿夫婦」就發文推薦，LOPIA販賣的熟食非常美味。（圖／Global Mall提供）
▲日本人氣超市LOPIA在台灣拓展3間分店，近日臉書粉專「魚漿夫婦」就發文推薦，LOPIA販賣的熟食非常美味。（圖／Global Mall提供）

記者賴禹妡／綜合報導

日本人氣超市LOPIA於2023年1月在台中設立海外第一間門市，緊接著陸陸續續又在台灣拓展2間分店。近日臉書粉專「魚漿夫婦」就發文推薦，LOPIA販賣的熟食非常美味，貼文曝光後，也吸引許多台灣人留言大讚「生食熟食都份量十足」，意外引起熱烈討論。

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經常分享日本相關資訊的臉書粉專「魚漿夫婦」今日發文，表示近期大家都在討論超市，他認為LOPIA的熟食很好吃，推薦給大家嘗試，並曬出LOPIA的熟食照片，裡頭有大份量的飯糰及飲品等，「LOPIA好像也有來台灣開店，大家可以去看看」。

▲（圖／翻攝自臉書）
▲「魚漿夫婦」曬出LOPIA的熟食照片，裡頭有大份量的飯糰及飲品等，他認為LOPIA的熟食很好吃，推薦給大家嘗試。（圖／翻攝自臉書）
貼文曝光後，不少台灣網友也盛讚，「生食熟食都份量十足，很適合民宿飯店有廚房設備的自由行家庭開伙」、「我覺得台中LOPIA肉類甚至比全聯便宜欸」、「台中LOPIA的熟食都很好吃」，但也有部分人認為價位仍舊太貴，「台灣超貴的，日幣價錢等於台幣價錢。」

LOPIA在日本急速成長

事實上，LOPIA於1971自神奈川縣起家，前身是一家肉鋪，1980年才轉型為超市零售集團，在銷量業績急速成長下，如今LOPIA在日本各地已有約80間門市、5座食品加工廠，年營業額也突破3000億日幣，成為不少日本人下班必逛的超市。

▲Global Mall新北中和引進日本連鎖超市「LOPIA」，推受台灣人喜愛的日式壽司、海鮮丼飯等，品嚐十足鮮味。（圖／Global Mall提供）
▲LOPIA在日本各地已有約80間門市、5座食品加工廠，年營業額也突破3000億日幣。（圖／Global Mall提供）
LOPIA即將在台灣拓展第4間店

LOPIA也於2023年1月在台灣展開第一間海外店，地點就設立在「台中三井lalaport購物商城」，同年底又於「桃園春日JC Park食尚廣場」開設海外二號店。2024年2月LOPIA在「新北中和GlobalMall環球購物中心」設立海外三號店，並預計於2024年6月在「新莊宏匯廣場HONHUI PLAZA」設立海外四號店。

▲Global Mall新北中和引進日本連鎖超市「LOPIA」，雙北首店於2月1日開幕，主打手作壽司、多元熟食。（圖／Global Mall提供）
▲2024年2月LOPIA在「新北中和GlobalMall環球購物中心」設立海外三號店。（圖／Global Mall提供）

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