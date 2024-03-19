天氣真的很玄！北台灣「今晚轉雨」冷氣團殺到　氣溫大怒神探10度

LINE免費貼圖12組下載！「白沙屯媽祖貼圖」不用錢　熊大：進喔！

▲本周LINE免費貼圖上架，除了可愛「秘密貓」，也能把握超值方案活動，免費試用白沙屯媽祖貼圖。（圖／LINE、記者整理）
▲本周LINE免費貼圖上架，除了可愛「秘密貓」，也能把握超值方案活動，免費試用白沙屯媽祖貼圖。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文／綜合報導

白沙屯媽祖起駕，展開9天8夜的遶境行程，龐大信徒一路追隨進香，但也出現媽祖貼圖詐騙，千萬別上當了！本周LINE免費貼圖上架更新，官方貼圖小舖今（19）日上架1款可愛的「秘密貓」免費貼圖，《NOWnews》另整理架上沒有的隱藏版，快下載更新早安午安問候圖。

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LINE雖然並未推出媽祖免費貼圖，但其實有一招能免費使用，LINE目前舉辦「貼圖用到飽」試用活動，在3月27日上午10時59分前，只要點選活動按鈕，就能免費暢用所有標記「紫色P」符號的貼圖，其中就包括幾十組「媽祖貼圖」。

這次活動相當佛心，除了不限新戶、舊戶（僅訂閱進階型方案用戶除外），也不需要先訂閱服務，因此不用綁定任何支付方式，一鍵就能開始試用，且活動結束後會自動恢復原狀，不用擔心自動續約而被扣款。

▲一鍵啟動免費使用後，至「超值方案」專區，就能搜尋到幾十組媽祖貼圖。（圖／記者黃韻文攝）
▲一鍵啟動免費使用後，至「超值方案」專區，就能搜尋到幾十組媽祖貼圖。（圖／記者黃韻文攝）
🟡「貼圖小舖」3月19日新上架

📍LINE發票管家 × 秘密貓（點此下載）
下載期限：2024/04/17
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 兔子波波​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 兔子波波​」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📍LINE購物 × Astudio.o（點此下載）
下載期限：2024/04/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × Astudio.o」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × Astudio.o」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店×牛牛與男友（點此下載）
下載期限：2024/04/10
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×牛牛與男友​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×牛牛與男友​」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物護照★柴犬皮皮溫馨問候語（點此下載）
下載期限：2024/04/06
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★柴犬皮皮溫馨問候語​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★柴犬皮皮溫馨問候語​」。（圖／取自LINE）
📍《LINE 熊大上菜》× 三花看家中（點此下載）
下載期限：2024/03/30
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「《LINE 熊大上菜》× 三花看家中​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「《LINE 熊大上菜》× 三花看家中​」。（圖／取自LINE）
📍熊大農場×櫻桃小丸子 超可愛水果系列貼圖（點此下載）
下載期限：2024/04/05
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「熊大農場×櫻桃小丸子 超可愛水果系列貼圖​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「熊大農場×櫻桃小丸子 超可愛水果系列貼圖​」。（圖／取自LINE）
📍埃及大旅社之卡祖笛卯咪特典貼圖（點此下載）
下載期限：2024/04/01
使用效期：永久
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「埃及大旅社之卡祖笛卯咪特典貼圖​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「埃及大旅社之卡祖笛卯咪特典貼圖​」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播 × 快樂肥兔（點此下載）
下載期限：2024/03/30
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 快樂肥兔」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 快樂肥兔」。（圖／取自LINE）
📍LINE旅遊 × 恐龍安德里（點此下載）
下載期限：2024/03/27
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 恐龍安德里」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 恐龍安德里」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 昆虫好朋友（點此下載）
下載期限：2024/03/26
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 昆虫好朋友」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 昆虫好朋友」。（圖／取自LINE）
📍蜘蛛夫人（點此下載）
下載期限：2024/03/20
使用效期：90天
取得條件：無條件下載★

▲LINE免費貼圖「蜘蛛夫人」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「蜘蛛夫人」。（圖／取自LINE）
📍太鼓達人 RHYTHM CONNECT（點此下載）
下載期限：2024/03/20
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「太鼓達人 RHYTHM CONNECT」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「太鼓達人 RHYTHM CONNECT」。（圖／取自LINE）

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