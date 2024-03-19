薛瑞元為兒虐案道歉！國民黨續批衛福部「擺爛」：像路人甲

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「黑心政府甩鍋地方！收出養漏洞多，衛福部看不見？」台北市議員柳采葳表示，虐兒事件沒有人是局外人，大家都有責任，中央與地方應該要一肩扛起責任，也必須攜手補破掉的網，但整起事件，衛福部的態度始終都是擺爛，好像衛福部是「路人甲」一樣。她指出，衛福部檢討報告只有兩頁，其中提及自己的只有2次，且與檢討無關，提及地方政府高達6次，但法規明定收出養服務為國家級政策，中央的衛福部完全不檢討自己漏洞百出，卻只想卸責給地方，根本是「天下罪孽歸地方」無恥態度，她認為，「把問題丟給別人，問題並不會不見，只有面對問題，才能解決問題」。
柳采葳並指出，民進黨不分區第一名的林月琴擔任社福總盟理事，但民進黨檢討東、檢討西，就是不檢討自己，愷愷事件每個環節都應該被檢視，包含社工的問題，但林月琴不斷與衛福部一搭一唱，配合民進黨，護航衛福部，如果林月琴提早提出問題，提早改善，至少可能可提早利用社會力量防止剴剴離開我們。此外，當大家嚴肅檢討每個環節時，前台北市副市長黃珊珊立刻政治操作，刻意點名「北市府就是主事者」，但蔣萬安早就說過沒有人是局外人，倒是黃珊珊「罵人不成反打臉自己」，黃珊珊謊稱自己「任內也開過非常多個案檢討會」，但從107年到112年，7次台北市政府處理重大兒少虐待事件的會議，黃珊珊沒有一次參加，證明黃珊珊為了特定目的，砲轟地方來替中央、民進黨卸責。
「補足社會安全網，中央與地方都有責任，都應該檢討，一起補破網，而不是進行政治攻防」，新北市議員黃心華表示，中央不是只出一張嘴，然後補破網的責任全要求地方來做，如同一個建築師的建築藍圖畫不好，最後房屋的營運使用上出了問題，卻怪工人、怪使用的人；但根本問題是衛福部身為框架的制定者、法規的制定者、機構的管理考核者，有沒有盡到應盡的角色？
黃心華提出三項問題，第一、中央政府委託且指定兒福聯盟從事收出養的媒介，但在中央監管的制度下出了恐怖保母，令人質疑過去8年民進黨執政，中央政府如何管理與考核的？第二、中央如何透過這次機會，讓兒少法與相關法令的模糊地帶可以更加的明確法制化，包括社福機構的管理跟考核、收出養過程中的各項服務分工法制化，且為什麼一定要通過社福單位才能進行媒介？整個收出養安置過程由哪個單位主責？第三、從去年12月到現在，為什麼衛福部完全沒有聲音，直到媒體披露之後，衛福部才大張旗鼓檢討地方？他強調，衛福部的角色不僅是監督，而是整套制度的設計者，衛福部委託給社福機構，同時也是社福機構的管理者，若衛福部沒有辦法釐清相關責任，沒有辦法正視自己的角色，社會安全網永遠就缺了這麼一角，難保這類遺憾的事情將來不再發生。他呼籲中央與地方都應該務實檢討，衛福部也不應推卸自己作為中央主管機關的責任。