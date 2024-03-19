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AirAsia日本便宜機票888元！北高飛東京1888元　下午4點開搶3航線

▲日本便宜機票下午4點促銷開搶！廉航AirAsia三航線齊發，「台北－東京」、「高雄－東京」飛成田機場都1888元起單程未稅，「台北－沖繩」下殺888元起，5月31日起陸續開航。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日本便宜機票下午4點促銷開搶！廉航AirAsia三航線齊發，「台北－東京」、「高雄－東京」飛成田機場都1888元起單程未稅，「台北－沖繩」下殺888元起，5月31日起陸續開航。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

喜歡出國到日本旅遊的民眾又有便宜機票可以入手！廉航AirAsia今（19）日宣布進軍東北亞，暨今年2月開航「高雄－曼谷」航線後，趁勝追擊三航線同步開賣，「台北－東京」、「高雄－東京」北高兩地飛日本成田機場都只要1888元起單程未稅，而「台北－沖繩」更是下殺888元起單程未稅。今天下午4點開搶，最快將自5月31日陸續開航。

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亞洲低成本航空AirAsia，於東南亞航空網絡綿密布局後，今宣布將大舉進軍東北亞市場，AirAsia長程運輸（AirAsia X）將首次攜手泰國亞洲航空（Thai AirAsia），利用延遠權共同推出國人最愛的日本航線。在原本擁有台北至吉隆坡、沙巴、曼谷、清邁、馬尼拉、宿霧；高雄至吉隆坡、馬尼拉、曼谷航班等9條航線陣容裡，累積台灣出發共有12條直航航線。

▲泰亞航首席執行長Santisuk Klongchaiya，也親自來台參與記者會。（圖／記者蕭涵云攝）
▲泰亞航首席執行長Santisuk Klongchaiya，也親自來台參與記者會。（圖／記者蕭涵云攝）
AirAsia暨今年2月開航「高雄－曼谷」航線後，將趁勝追擊日本三航線同步開賣，今年5月31日開始營運「台北－東京（成田）」首次開航航線，使用空中巴士A330機隊執飛，設有最多377個座位、並包括12個豪華平躺座位。

▲AirAsia分享目前台北直飛航點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲AirAsia分享目前台北直飛航點。（圖／記者蕭涵云攝）
而泰國亞洲航空則從6月15日開始營運「台北－沖繩」、「高雄－東京（成田）」兩條航線，將以擁有180個座位的A320營運，並包括42個熱選座位。所謂「延航權」係指利用第五航權，將台灣作為虛擬樞紐點、載運客人與貨物；今後將透過130個目的地組成廣泛網路，將乘客連接到東南亞和東北亞地區。

▲廉航AirAsia三航線同步開賣，最快將自5月31日陸續開航。（圖／記者蕭涵云攝）
▲廉航AirAsia三航線同步開賣，最快將自5月31日陸續開航。左起：泰亞航首席執行長Santisuk Klongchaiya、AirAsia X首席執行長Benyamin Ismail。（圖／記者蕭涵云攝）
重視台灣市場，也想證明具有進入重要日本市場的競爭力，AirAsia宣布自今天下午4點開搶「台北－東京（成田）」，每天一班，首航特賣1888元起單程未稅，可預訂今年5月31日至10月26日航班；全新「台北－沖繩」航線，首航特賣下殺888元起單程未稅，可預訂今年6月16日至10月26日航班；而「高雄－東京（成田）」，每週四班，首航特賣1888元起單程未稅，可預訂今年6月16日至10月25日航班。

▲日本便宜機票開搶，最低飛沖繩888元、北高飛東京都只要1888元起單程未稅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日本便宜機票開搶，最低飛沖繩888元、北高飛東京都只要1888元起單程未稅。（圖／記者蕭涵云攝）
今天同時還有新加坡低成本航空酷航，開搶日本東京機票3188元起單程未稅，飛日本北海道則是3588元起單程未稅，而飛南韓首爾低至2588元起，飛往新加坡則有最低票價2388元起。

▲酷航也推出一月快閃優惠，單程未稅價2188元起。（圖／酷航提供）
▲新加坡低成本航空酷航今也開搶日本東京機票3188元起單程未稅。（圖／酷航提供）

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