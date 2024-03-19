AirAsia日本便宜機票888元！北高飛東京1888元 下午4點開搶3航線
喜歡出國到日本旅遊的民眾又有便宜機票可以入手！廉航AirAsia今（19）日宣布進軍東北亞，暨今年2月開航「高雄－曼谷」航線後，趁勝追擊三航線同步開賣，「台北－東京」、「高雄－東京」北高兩地飛日本成田機場都只要1888元起單程未稅，而「台北－沖繩」更是下殺888元起單程未稅。今天下午4點開搶，最快將自5月31日陸續開航。
記者蕭涵云/綜合報導
亞洲低成本航空AirAsia，於東南亞航空網絡綿密布局後，今宣布將大舉進軍東北亞市場，AirAsia長程運輸（AirAsia X）將首次攜手泰國亞洲航空（Thai AirAsia），利用延遠權共同推出國人最愛的日本航線。在原本擁有台北至吉隆坡、沙巴、曼谷、清邁、馬尼拉、宿霧；高雄至吉隆坡、馬尼拉、曼谷航班等9條航線陣容裡，累積台灣出發共有12條直航航線。
AirAsia暨今年2月開航「高雄－曼谷」航線後，將趁勝追擊日本三航線同步開賣，今年5月31日開始營運「台北－東京（成田）」首次開航航線，使用空中巴士A330機隊執飛，設有最多377個座位、並包括12個豪華平躺座位。
而泰國亞洲航空則從6月15日開始營運「台北－沖繩」、「高雄－東京（成田）」兩條航線，將以擁有180個座位的A320營運，並包括42個熱選座位。所謂「延航權」係指利用第五航權，將台灣作為虛擬樞紐點、載運客人與貨物；今後將透過130個目的地組成廣泛網路，將乘客連接到東南亞和東北亞地區。
重視台灣市場，也想證明具有進入重要日本市場的競爭力，AirAsia宣布自今天下午4點開搶「台北－東京（成田）」，每天一班，首航特賣1888元起單程未稅，可預訂今年5月31日至10月26日航班；全新「台北－沖繩」航線，首航特賣下殺888元起單程未稅，可預訂今年6月16日至10月26日航班；而「高雄－東京（成田）」，每週四班，首航特賣1888元起單程未稅，可預訂今年6月16日至10月25日航班。
今天同時還有新加坡低成本航空酷航，開搶日本東京機票3188元起單程未稅，飛日本北海道則是3588元起單程未稅，而飛南韓首爾低至2588元起，飛往新加坡則有最低票價2388元起。