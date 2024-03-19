台灣選舉史上最大懸案！319槍擊案「2顆子彈」逆轉總統大選結局

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事件的影響可能主要來自槍擊發生的時間（投票前夕），以及案發後政府第一時間處理的程序。例如一個被質疑的環節是，正、副總統輕傷傷勢在台南奇美醫院已獲妥善處理而無大礙，但相關單位在案發後第一次召開的記者會，卻未將此點詳細說明，而做出子彈仍在傷者身上的評論，一度使選戰雙方和支持者流言四起。
案發稍晚，泛藍、泛綠同聲譴責暴力，不過泛藍表示希望政府在3月19日午夜前公布初步的調查結果。泛藍支持者則在媒體上質疑槍擊案真實性，支持泛綠的地下電台則說藍營聯合中共打台灣人總統。
泛藍在2000年大選時分裂，導致敗選，因此該屆泛藍陣營合作。國民黨、親民黨共同推出了連戰、宋楚瑜的正、副總統搭檔組合，從一開始便氣勢旺盛，民調始終領先綠營的陳水扁、呂秀蓮，甚至曾領先高達20個百分點。
泛藍人士大多認為槍擊案對泛綠選情有很大的幫助，而多數泛綠人士則認為槍擊案本身同時刺激泛藍及泛綠選民的投票率；泛綠及部分泛藍本土派認為真正可能扭轉選情的是泛藍質疑槍擊案為假，顯示對於槍擊案的處置不當。
國際知名媒體如CNN和BBC，都在第一時間做出報導；日本首相和菲律賓總統向陳水扁發出慰問電話。國台辦則表示「將繼續注意事態的發展」，新華社稱「陳水扁、呂秀蓮在台南市街頭進行選舉活動時遭槍擊，陳、呂受輕傷。」
在次日舉行的大選投票中，陳水扁和呂秀蓮都出現在投票所，兩人分別發表了一段講話，稱不會被子彈打倒。大選的開票結果是陳呂獲勝，但雙方得票率僅差0.228％，成為台灣歷屆總統選舉差距最小的一屆，即便放眼全世界的大選也是極為罕見，而這樣的選舉結果，沒人能否認多少受到槍擊案的影響。