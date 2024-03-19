《我的婆婆2》狠角色來了！鍾欣凌「一姐」地位不保：氣都不敢喘
創下高收視的家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》推出第2季，今（19）日釋出新角色「一婆」（丁也恬飾演）的花絮，一婆是彩香（鍾欣凌飾演）的老伴「火寮一哥」（洪都拉斯飾演）的媽媽，面對突如其來的婆婆現身，鍾欣凌緊張到想落跑，從婆婆變成媳婦的她直呼看到丁也恬，會不自覺肅然起敬，氣都不敢喘一下、屁都不敢多放一聲，沒料到換個位子竟然會那麼難。
記者羅凌筠／綜合報導
而彩香媳婦小鷗的超級閨密大美（林筳諭 飾），和蘇家老三蘇秉仁（楊銘威 飾）發生一夜情，在本季也迎來新身分，成為蘇家新媳婦，林筳諭坦言，第1季她和秉仁是開放式關係，所以並沒有將彩香視為婆婆，本季進入蘇家後婆媳之間便產生衝突，「媽媽她跟我的觀念是完全不一樣的，兩個不同世代碰撞，可以看出媽媽那一輩是這樣子，可是現代女性的觀念是另一種樣子」，林筳諭舉例，現代女性不一定得自己在家帶小孩，老公是要一起互相承擔，不會將責任都承擔在自己身上，這點就和什麼都往身上攬的彩香很不同。
夾在霸氣婆婆和叛逆媳婦中間的鍾欣凌，直言成為別人媳婦後的感受真的很不同，「第2季我覺得最大的不一樣就是婆婆遭到了現世報，彩香從婆婆這個身分，從之前很給媳婦找麻煩、讓媳婦難堪，到現在她自己變成人家的媳婦，然後也遇到很多的問題」，因彩香是個傳統婦女，面對婆婆還是很尊重老人家，因此畢恭畢敬，而媳婦又是新世代女性，兩人觀念差很多，鍾欣凌苦笑說夾在兩人中間每天就是怒吃，結果越吃越胖。
不過她對於大美一角很有感，直呼這個女生有情有義到最高點，「她明明自己可以過好日子，但是她在秉仁中風的時候選擇陪在他身邊，而且她為了秉仁來台南跟我們一起生活，你知道要跟婆婆生活，那個真的是自斷尾巴哎。」《我的婆婆怎麼那麼可愛2》將於今年5月4日起每周六晚間9點在公視和LINE TV、5月5日起每周日晚間8點在東森戲劇台、5月10日起每周五晚間8點在中天娛樂台播出。
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