反骨女神艾瑞絲全裸在家！不解「外送還要出門拿」氣炸：沒有意義
YouTube團體「反骨男孩」正妹艾瑞絲，常常在社群平台分享內心的真實想法，活潑又直接個性深得網友喜愛。近日艾瑞絲抱怨，明明疫情已經結束，外送卻沒有改回以前送到門口的做法，逼得全裸的她必須乖乖穿上衣服，走出大門下樓領取，讓她不忍直呼，「沒有意義！」
記者詹鎰睿／綜合報導
艾瑞絲昨日在thread平台發文抱怨外送一事，原來在疫情前，她家中社區的管理員是可以讓外送員在櫃台登記、坐電梯親自送到住戶門口的，而在疫情爆發後，外送員只能放在一樓大廳禁止上樓。
如今疫情已經結束，對於外送員的規定卻沒有因此改回來，這讓艾瑞絲氣到飆髒話，感到非常無解，「X的！叫外送就是完全不想出門！我還要坐電梯下去拿就沒有意義了！我在家都全裸，害我還要穿衣服、穿外出拖鞋
上來又要洗一次腳，很躁！」
不過艾瑞絲也說，目前還不太想換到公寓居住，事業繁忙的她，「我一定要有24小時的管理員收包裹！」貼文曝光後，大家紛紛留言認同，「外送不能用上去真的太87了」、「同感+1」、「如果下雨，出大樓到管理室還有十五公尺左右，還是淋到雨了超不爽，外送意義直接大降特降。」最後艾瑞絲感嘆，「失去外送的初衷！」
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