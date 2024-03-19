鳥山明最大願望！《沙漠大冒險》遊戲試玩版推出了 動畫3/20開播
日本傳奇漫畫家鳥山明，在3月1日因為急性硬腦膜下血腫離世，享壽68歲，他創作了《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》等經典作品，許多名人都是他的粉絲，離世消息讓全球動漫迷相當不捨。而鳥山明生前最大願望，就是看到自己作品《沙漠大冒險》被改編成動漫、遊戲，如今這個願望也逐步成真，遊戲試玩版也已經推出，讓粉絲能再次感受鳥山明所創造的奇幻世界。
記者潘毅／綜合報導
鳥山明遺作《沙漠大冒險》（SAND LAND）遊戲正式在今（19）日釋出試玩版，這款遊戲是由萬代所製作。玩家能扮演主角撒旦之子貝爾傑布等人，化身乾枯沙漠世界的救星，在充滿驚奇魅力的世界。 駕駛多樣機器，在廣大原野上展開冒險的動作RPG。
事實上鳥山明對於《沙漠大冒險》一直有著獨特的情感，這部作品是在2000年時連載，原先就設定為短篇故事，但他最大願望就是將作品《Sand Land》改編成動畫、遊戲。
時隔23年，《沙漠大冒險》劇場版成功上映，但票房成績不佳。當時鳥山明還寫了親筆信，感謝入場觀賞的觀眾，更希望沒入場的觀眾也能進場觀賞，但最終仍未能催出票房。
不過《沙漠大冒險》後續還有改編成13集動畫《Sand Land: The Series》以及遊戲的計畫，今（19）日遊戲試玩版率先在Steam上登場，明（20）日影集《Sand Land: The Series》也將於Disney+上架，讓粉絲能透過動畫、遊戲感受鳥山明老師最喜愛的奇幻世界。
《Sand Land》遊戲體驗版網址點此
遊戲正式發行時間：2024 年 4 月 26 日