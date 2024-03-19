金智媛跟SHINee珉豪相親過！5分鐘就結束 分開理由洪錫天大傻眼
韓劇《淚之女王》熱播中，男女主角金智媛、金秀賢獲得高度討論，2人過往故事再被起底；原來金智媛2011年曾跟「SM娛樂」旗下男團SHINee的珉豪相親過，他們當時只見5分鐘就沒下文，直到2012年一同參演《致美麗的你》（台版《花樣少年少女》）才再見面，奇妙緣分令人嘖嘖稱奇。
記者陳雅蘭／綜合報導
金智媛2011年出演電影《浪漫天堂》，導演張鎮不斷跟金智媛表示，如果交男朋友的話，一定要帶去給他驗證，不然就幫她介紹「很不錯的對象」。儘管金智媛多次婉拒導演好意，張鎮仍不死心，最後終於成功安排2人見面。
原來張鎮要介紹給金智媛的對象，是夯團SHINee的成員珉豪，珉豪回憶那天是《浪漫天堂》的首映會，他一眼就被金智媛的外貌吸引，「我就很好奇那個漂亮的女演員是誰」，結果接到張鎮的電話，珉豪就猜到導演是要介紹金智媛給自己認識，不過2人只簡短打招呼5分鐘，金智媛隨即匆匆離開，這段關係慘無下文，直到2012年2人透過電視劇《致美麗的你》再次見面。
事實上，這段「相親故事」是2012年8月節目《強心臟》播出的內容，金智媛跟珉豪是該集來賓，2人首度公開這段「無疾而終」的戀情。主持人好奇追問，金智媛表示珉豪不是理想型，慘被洪錫天責罵：「他不是妳的理想型？妳瘋了嗎？」隨即安慰珉豪：「沒事，你不要傷心，不要難過！」
雖然金智媛跟珉豪初見面只有5分鐘，但他們仍透過《致美麗的你》再續前緣，2人劇中還是青梅竹馬，珉豪笑說再次見面時，彼此一度尷尬，金智媛解釋當年會提早離開，是因為還有別的活動，她說：「我想過他會不會記得我，直到拍電視劇再見面，我就覺得『哇！原來人真的有緣分』這件事！」
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