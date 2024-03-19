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網紅台北天津街撿菸蒂！滿滿1大罐比7年前還多　喊話蔣萬安要加油

▲YouTube頻道「台客劇場」導演林冠廷近期再度到台北天津街撿菸蒂，撿了滿滿1大罐（右），狀況比7年前（左）還嚴重，喊話新台北市長蔣萬安要加油。（圖／翻攝台客劇場YouTube）
▲YouTube頻道「台客劇場」導演林冠廷近期再度到台北天津街撿菸蒂，撿了滿滿1大罐（右），狀況比7年前（左）還嚴重，喊話新台北市長蔣萬安要加油。（圖／翻攝台客劇場YouTube）

記者徐銘穗/綜合報導

擁有78萬訂閱的YouTube頻道「台客劇場」，以關注環保議題知名，導演林冠廷7年前曾在台北天津街撿菸蒂，引發時任台北市長柯文哲重視，如今他再度到天津街撿菸蒂，不到1公里的馬路撿了滿滿1大桶菸蒂，「跟7年前比起來沒有什麼進步」，喊話要新任的台北市長蔣萬安好好加油。

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「台客劇場」林冠廷2016年在天津街撿菸蒂影片，呼籲時任台北市長柯文哲參考加拿大溫哥華做法，在燈柱下掛菸蒂回收箱。柯文哲看到影片後，也跟著林冠廷一起到天津街撿菸蒂淨街，當時柯文哲感嘆：「隨便撿都100個。」

▲縫隙較小的水溝蓋可防止菸蒂掉進水溝，但菸蒂卡在細縫裡，拉高清潔難度。（圖／翻攝台客劇場YouTube）
▲縫隙較小的水溝蓋可防止菸蒂掉進水溝，但菸蒂卡在細縫裡，拉高清潔難度。（圖／翻攝台客劇場YouTube）
台北市環保局2018年也發起「天津街菸蒂執行專案計畫」，增設45處熄菸桶供癮君子棄置菸蒂，並加強清理與稽查取締，短短1個半月已告發違規亂丟菸蒂224件，表示亂丟菸蒂情形已明顯改善。

如今，林冠廷拿著先前撿菸蒂任務相同的塑膠桶，重回天津街撿菸蒂，天津街從市民大道一直到南京東路，沿路餐廳、商店、旅館林立，菸蒂被丟在水溝蓋、花圃，甚至汽機車下方，才撿完一半路程，菸蒂桶已7~8分滿，最後任務結束已滿滿1大罐。

影片中遇上一名清潔阿姨正在清理環境，直言：「中午大家吃完飯後，菸蒂會更多！」勸癮君子隨身攜帶菸包，不要亂丟菸蒂，「真的很難清理」。林冠廷認為，天津街撿菸蒂實在是困難度蠻高的，不像民生社區，比較少人會亂丟菸蒂，直言「清潔阿姨需要加薪」，也要蔣萬安好好加油。

亂丟菸蒂可以罰多少？有檢舉獎金嗎？

台北市環保局表示，依廢棄物清理法第27條規定，拋棄菸蒂自2023年8月15日起加重裁罰金額為3600元以上6000元以下罰鍰。且依據「臺北市檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」，檢舉亂丟菸蒂者檢舉獎金為實收罰鍰金額的30%，也就是若亂丟者被罰3600元，檢舉者可獲1080元獎金，但須符合相關規定。


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