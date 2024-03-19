高國慶累積134轟引退！記者會淚灑現場　20年職棒生涯光榮落幕

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高國慶認為從小學四年級進入球隊以來，最難過就是沒有辦法再當球員比賽，因為訓練就是要比賽，「這是最不習慣的事」，他說。
高國慶自2004年進入職棒以來，就一直是球隊主力戰將，並且在「草總」謝長亨的帶領下，他的打擊實力慢慢發揮，高國慶綽號「綠色坦克」，個性十分剛毅，私底下愛開玩笑，被稱為「大學長」。
高國慶生涯累積出賽1784場，生涯累積134轟，還有902分打點，累積1844支安打，是不折不扣的強打者，生涯打擊率高達3成。
統一獅隊推出高國慶相關引退徽章組、相關綠色坦克公仔組，還有進場贈品等。
統一獅隊表示，「家LOMA」對於高國慶的職棒生涯是最重要的力量來源，也是他堅持棒球信念的起源，選手生涯21年的榮耀時刻，在高國慶內心深刻親人是他生活上的家人，而球場上教練、隊友及各位球 迷都是他最愛的家人，就在高國慶選手生涯最後一場賽事，即將在5.26台南主場賽事後高掛球鞋，正式走入棒球人生的另一個階段。而這場屬於高國慶榮耀的引退賽，國慶邀請曾經支持他的每一位家人，再次進場陪伴他迎接下一個任務。
本次綠色坦克高國慶引退賽視覺設計，以阿美族語的「LOMA 為主軸，也就是家的意思， 整體設計風格採用軍隊中常見的噴漆模板字體設計，另外在主視覺中可以看見從新人年開始 每個不同時期的高國慶穿插於「LOMA」字樣之間，看著他每次全力拚戰，打下統一獅的每 一場勝利，每一個拚戰的身影都是為了全力支持統一的球迷家人們，視覺色調上以深綠結合 橘色系，跨越世代的色彩結合讓整體更有實戰感。
統一獅高國慶榮耀時刻紀錄
中華職棒初登場(出賽)2004.3.3 臺南棒球場
中華職棒初登板(投球)2019.6.1 洲際棒球場
中華職棒安打王2007
中華職棒最佳十人獎(一壘手)2007 2011
中華職棒最佳十人獎(三壘手)2012
中華職棒金手套獎(一壘手)2007 2011 2017 2018
中華職棒年度最有價值球員獎2007
中華職棒總冠軍賽MVP2013
中華職棒個人生涯1000安 2012.8.16 台中棒球場
中華職棒個人生涯1500安 2017.4.23 澄清湖棒球場
中華職棒個人生涯100轟 2015.5.7 臺南棒球場
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