今年首例！1個月男嬰染百日咳　感染恐釀腦出血

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疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，台灣以往一年的百日咳個案數落在0到32例不等，患者多為3個月以下的嬰兒、或是20歲以上的成年人族群，而目前今年的疫情與往年相當，但仍低於2019至2022年期間。
疾管署說明，百日咳是一種呼吸道的急性傳染病，主要透過飛沫傳染，無論有無發病均有高度傳染力，感染症狀為持續咳嗽超過兩週，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀，成人很少出現併發症。
此外，疾管署表示，嬰幼兒感染後症狀通常較為嚴重，特別是6個月以下的嬰兒更是重症高危險群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、腦出血、死亡，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種。
疾管處也指出，由於近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗之3個月以下嬰幼兒，因此建議女性每次懷孕應自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），並建議於懷孕第28-36週接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒。
若懷孕時未接種，疾管署提醒，應於生產後立即讓嬰兒接種。另其他嬰兒照顧者亦建議自費接種1劑Tdap疫苗，以降低嬰幼兒感染機會。