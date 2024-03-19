少子化面臨大量私校退場！藍委憂成「國安問題」 陳建仁這麼說
隨著少子化現象嚴重，加速國內多個私校退場，大同技術學院、環球科技大學、明道大學、東方設計大學等4所大學，將於今（2024）年7月31日停辦，多名立委今（19）日在立法院質詢行政院長陳建仁時提到，私校退場問題多，教育部應視為國安問題並「積極應戰」，否則未來會只剩下北部及都會學校，陳建仁則回應私校退場問題確實需要一些檢討方案，同時強調暗渡陳倉的事情絕對不能發生。
記者林莞茜／綜合報導
行政院長陳建仁今日前往立法院報告並備質詢，國民黨立委林倩綺指出，大學、中學到小學面臨私校退場，更嚴重的是從預警、專輔以及停辦學校，幾乎多數都位處非都會或北台灣之外的鄉鎮地區，質疑若不積極介入整合協助，能預見的是未來非都會區的孩子們，都要長途跋涉通勤上課，或是離鄉背井到都會所在地就讀求學。
林倩綺也說，現在私立學校聘約上，對離職教師的罰緩問題也有，以及私校退場用地也不應該讓學校暗渡陳倉，希望政府認真面對；教育部長潘文忠對此回應，私校會訂定契約，對於老師來說，有權利及義務，但如果契約不合理，會要求取消「也不能苛責教師離職，如果有不合理的通案，會來研擬並盤點解決方式」。
陳建仁則說，私立學校退場的問題確實需要一些檢討方案，在退場過程中，對老師的權益保障更是重要，強調暗渡陳倉的事情更是絕對不能發生。