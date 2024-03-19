晚安小雞服刑現況曝！寫家書「自責連累家人」：入獄第8天哭了
直播主晚安小雞與友人阿鬧涉嫌在柬埔寨自導自演，拍攝假影片慘遭柬埔寨政府逮捕，在2月16日並判處2年徒刑，入獄1個月後，晚安小雞將一封千字文手寫信，透過台灣獄友的老婆轉給妻子「愛婆」，該封家書內容說明小雞自責連累了親友，還透露在入獄的第8天忍不住落淚，更表示自己未來還有機會，想用直播介紹柬埔寨的美「希望大家還能給我這次機會」。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案發經過，「晚安小雞」日前獨自前往柬埔寨，晚間聲稱到「凱博園區」直播，未料直播中途，卻遇到疑似身穿迷彩服的人士，疑似對其毆打，之後「晚安小雞」中斷直播，隔天凌晨「晚安小雞」的妻子與友人傑哥表示，已與「晚安小雞」失去聯繫，直到下午，「晚安小雞」再度開直播，聲稱已驚險逃出，只是身上的美金被搶走，畫面中可見「晚安小雞」頭髮被剃，衣衫破損，他稱遭到毆打虐待，手腳被捆綁毒打，但趁隙逃出來。
2天後，柬埔寨警方逮捕「晚安小雞」，控訴一切都是自導自演的造假影片，認為「晚安小雞」故意損害柬埔寨形象聲譽，並散播不實訊息，連同其友人「阿鬧」也一同遭上銬逮捕，最終兩人雙雙遭判刑。
根據《ETtoday新聞雲》報導，晚安小雞透過獄友轉交家書給妻子「愛婆」，信中提及自己入獄一個月，不但有好好的反省，也學習到人生中所犯的錯誤，更向老婆解釋裡面的制度非常好，不但免受委曲，也沒有像外界傳的那樣糟糕。
晚安小雞也透露在進監獄第8天時第一次掉淚，也自責讓妻子很辛苦需要撐起家計，他也向柬埔寨政府道歉「我對於柬埔寨及政府再一次深深的抱歉，若有這個機會我想用直播再一次帶著我的粉絲了解柬埔寨的美，從哪裡跌倒就從哪裡努力的爬起來，希望大家還能給我這次機會」。