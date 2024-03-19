領無2月加班費跟獎金？台鐵揭原因：發不出薪水是假消息
台鐵今年元旦起公司化，但卻傳出員工控訴，因會計系統問題，2月加班費、旅費、考成獎金都無法如期發放。對此，台鐵回應，是因為資料庫儲存設備異常，已改採用備用主機，考成獎金如期發放，加班費也已排定於24日發放，至於坊間流傳台鐵發不出薪水純屬假消息。
記者許若茵／台北報導
有台鐵員工在臉書社團發出台鐵內部公告，內容提及因AA會計系統自13日一直有問題，無法正常使用，2月份加班費、旅費、考成獎金無法如期發放，等主計室能確認發放時間後另行通知。
對此，台鐵回應，3月13日發現會計系統執行速度緩慢及報表列印異常，立即進行查修，並於15日下午確認原因為資料庫儲存設備（磁碟陣列）異常所致，改採備用主機，再將最近的備份資料倒回系統，於18日上午8時恢復系統正常運作，同時持續檢核校正資料。
台鐵表示，公司原訂於3月23日發放的考成獎金，確定可如期發放，不受影響，2月份各單位加班費，已排定於3月24日如期發放，不受影響，公司員工月支薪水，也可準時於每月5日發放。
台鐵也說，資訊系統主機硬體老舊，數位發展處將加強維護，以確保業務順遂，至於坊間流傳台鐵發不出薪水純屬假消息。