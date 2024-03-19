吳慷仁「5小時狂拍3廣告」操到患眼疾！金馬影帝發功全程不喊卡
金鐘、金馬雙料影帝吳慷仁，攜手金獎億萬票房雙名導陳奕仁、安竹間，吳慷仁忍著針眼不適，以超專業、超快速的效率，在5小時內完成3支全新廣告，堪稱不可能的任務！
記者黃雅琪／綜合報導
吳慷仁去年和營養師江欣樺在《神探》系列影片中聯手辦案，今年兩人再次攜手拍廣告。由安竹間操刀的兩支影片走趣味路線，吳慷仁除了挑戰警探角色，在偵訊室裏質問犯人，也現身益智問答節目的場景，機智回答主持人提問。
原本吳慷仁要在5小時內拍完安竹間執導的2支廣告，但他不到4小時就達成任務，安竹間說：「一個take他就能變化各種不同表情，導演完全不用喊卡，就像拍照的幾連拍，但吳慷仁卻是在影像中瞬間轉換表情跟情緒，非常專業。」
陳奕仁率領的「仙草影像」因拍攝五月天、蔡依林、田馥甄等天團天后的MV聲名大噪！陳奕仁這次負責拍攝形象篇廣告：「1小時就完成了，而且慷仁當天還長針眼，要求很高的他原本擔心影響到工作，但我現場看覺得還好，拍的時候角度避一下就好了，觀眾完全看不出來。」
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