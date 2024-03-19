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今年首例流行性腦脊髓炎！4歲女童「四肢冒紫斑」　致死率達4成

▲衛福部疾管署公布今年首例流行性腦脊髓炎個案。（圖／記者林志怡攝，2024.03.19）
▲衛福部疾管署公布今年首例流行性腦脊髓炎個案。（圖／記者林志怡攝，2024.03.19）

記者林志怡／台北報導

衛福部疾管署今（19）日召開記者會說明疫情發展，並公布新增今年首例流行性腦脊髓炎個案，為北部4歲女童，在3月上旬出現咳嗽、鼻塞、發燒等症狀，富診所就醫時身上與四肢有紫色斑點等情況。疾管署防疫醫師林詠青指出，流行性腦脊髓炎發生率很低，但致死率可達40%，即使經過抗生素治療，仍有10至15%的致死率，民眾注意呼吸道衛生，出現疑似症狀應儘速就醫。

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林詠青說明，今天公布的北部4歲女童，本身無國外旅遊史，在3月上旬出現咳嗽、鼻塞等呼吸道症狀，一週後咳嗽加劇，並陸續出現發燒、嘔吐、全身無力等症狀，多次至診所就醫未改善，13日因四肢出現紫斑至醫院就醫，抽血發現其發炎指數高、凝血功能異常，診斷有敗血性休克，經醫師評估收住加護病房。

然而，林詠青表示，個案住院當日出現痙攣及意識改變情形，醫院於15日通報並經檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎，目前病況尚穩定，已經沒有發燒情況，且可以自主呼吸，轉入小兒科病房持續治療中。

疾管署表示，衛生單位已針對相關疾病傳播情況進行疫情調查，至16日已匡列同住、非同住家人及校園接觸者共19名，均無出現疑似流行性腦脊髓膜炎症狀，相關接觸者已全數給予預防性投藥，並由地方衛生單位持續進行健康情形追蹤。

林詠青提醒，流行性腦脊髓炎可通過飛沫、接觸患者口鼻分泌物等方式傳播，但傳播力不像流感疫苗那麼強，需要相對長時間的接觸才會感染，約5到10%的健康人會出現鼻腔帶菌的狀況、小於1%的感染者會發展為具有侵襲性的疾病，整體發生率很低，近10年來只有2017年發生過群聚，且歷年的個案數都小於10例。

不過，林詠青指出，流行性腦脊髓炎潛伏期約2~10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時甚至休克死亡，致死率達40%，需及時給予抗生素治療，但致死率仍有10至15%。

林詠青也提醒，1歲以下的嬰兒，臨床症狀較不典型而不易察覺，常只有發燒、嘔吐症狀，另可能會出現躁動不安、哭叫、不易餵食等症狀，或有囪門突出的情形，但不一定會有頸部僵直等典型腦膜炎症狀。

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