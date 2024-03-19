今年首例流行性腦脊髓炎！4歲女童「四肢冒紫斑」　致死率達4成

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然而，林詠青表示，個案住院當日出現痙攣及意識改變情形，醫院於15日通報並經檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎，目前病況尚穩定，已經沒有發燒情況，且可以自主呼吸，轉入小兒科病房持續治療中。
疾管署表示，衛生單位已針對相關疾病傳播情況進行疫情調查，至16日已匡列同住、非同住家人及校園接觸者共19名，均無出現疑似流行性腦脊髓膜炎症狀，相關接觸者已全數給予預防性投藥，並由地方衛生單位持續進行健康情形追蹤。
林詠青提醒，流行性腦脊髓炎可通過飛沫、接觸患者口鼻分泌物等方式傳播，但傳播力不像流感疫苗那麼強，需要相對長時間的接觸才會感染，約5到10%的健康人會出現鼻腔帶菌的狀況、小於1%的感染者會發展為具有侵襲性的疾病，整體發生率很低，近10年來只有2017年發生過群聚，且歷年的個案數都小於10例。
不過，林詠青指出，流行性腦脊髓炎潛伏期約2~10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時甚至休克死亡，致死率達40%，需及時給予抗生素治療，但致死率仍有10至15%。
林詠青也提醒，1歲以下的嬰兒，臨床症狀較不典型而不易察覺，常只有發燒、嘔吐症狀，另可能會出現躁動不安、哭叫、不易餵食等症狀，或有囪門突出的情形，但不一定會有頸部僵直等典型腦膜炎症狀。